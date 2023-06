﻿Urlaub an der Ostsee: Wo der Strand-Besuch am teuersten ist

Heikendorf/Laboe/Schönberg. Wer in Heikendorf wohnt und den Ostsee-Strand im Sommer nutzen möchte, hat Pech gehabt. Dort zahlen Einwohner nämlich genauso hohe Gebühren für ein Strandticket wie Tagesgäste. In Laboe und Schönberg ist das anders. Was kostet ein Strandbesuch an der Ostsee konkret?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heikendorf: Eine Strandgebühr zahlen in Heikendorf alle Erwachsenen gleichermaßen, die den Hauptstrand (Kurstrand) in Möltenort zwischen dem U-Boot-Ehrenmal und dem Toilettenhäuschen Richtung Laboe nutzen. Egal ob sie Tagesgäste aus der Umgebung sind oder in Heikendorf dauerhaft wohnen.

In der Hauptsaison (1. Mai bis 31. September) kostet der Strandbesuch pro Person und Tag 1,60 Euro. Wer gleich für das ganze Jahr seine Gebühr entrichten möchte, zahlt 45 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres befreit. Eine Heikendorfer Familie mit zwei Erwachsenen zahlt demnach 90 Euro für das ganze Jahr.

Strandgebühren in Heikendorf: Einwohner müssen tiefer in die Tasche greifen als anderswo

Obwohl der Möltenorter Strand im Vergleich zu Laboe und Schönberg mit Abstand der Kleinste ist, müssen die Menschen, die dort wohnen, für ein Bad in der Ostsee deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dafür genießen alle Strandgäste das Ambiente einer frisch sanierten Promenade und einen großzügigen Spielplatz am Strand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Menschen mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 Prozent zahlen in Heikendorf den halben Preis für einen Strandbesuch. Wer im April oder Oktober baden möchte ebenfalls. Ostseecard-Inhaber brauchen gar kein Strandticket zu ziehen.

In Laboe drücken Strandbesucher von außerhalb am meisten Geld ab

Laboe: Glücklich dürfen sich alle Laboerinnen und Laboer schätzen, die im Sommer gerne in der Ostsee vor ihrer Haustür baden gehen. Die Strandgebühr „für Einwohner und ihnen gleichgestellte Personen“ beträgt laut Satzung der Gemeinde für die Saison 10 Euro. Auch wer eine Schwerbehinderung von mindestens 80 Prozent vorweisen kann, braucht am Strand in Laboe nicht zu bezahlen.

Wie in Heikendorf gilt auch beim Ostsee-Strand-Besuch in Laboe: Kinder und Jugendliche sind frei, ebenso Gäste mit einer Ostseecard. Ansonsten zahlen Tagesgäste in der Hauptsaison 2,50 Euro pro Person und Tag sowie 1,50 Euro in der Nebensaison. Diese beginnt – anders als in Heikendorf – in Laboe am 15. März und endet am 30. April. Sie gilt dann nochmal vom 1. bis 31. Oktober. Ein Strandticket für das ganze Jahr können Tagesgäste für 62,50 Euro kaufen.

Strandgebühr: Menschen in Schönberg zahlen nur 13 Euro für die ganze Saison

Schönberg: Die Gemeinde Schönberg punktet mit kilometerlangen Sandstränden. Dazu gehören Brasilien, Kalifornien und der Schönberger Strand mit der Seebrücke. Daher sind die Preise – wie auch in Laboe – höher als beispielsweise in Heikendorf. Ein Tagesticket kostet für Gäste 2,50 Euro in der Hauptsaison (Mai bis September) und 1,30 Euro in der Nebensaison (15. März bis 30. April sowie 1. bis 31. Oktober).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie in Laboe haben Menschen, die dauerhaft in Schönberg wohnen, einen Heimvorteil und zahlen nur 13 Euro für die gesamte Saison. Das gilt auch für Menschen, die in Schönberg eine Ausbildung absolvieren oder dort arbeiten. Alle anderen bekommen ein Saisonticket für 60 Euro. Den halben Preis zahlen in Schönberg Menschen mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 Prozent und ihre Begleiter. Ostseecard-Inhaber sowie Kinder und Jugendliche sind befreit.

Lesen Sie auch

Übrigens: Wer das Ticket nicht an einem Kassenautomaten oder einer öffentlichen Verkaufsstelle (beispielsweise Tourist-Service) erwirbt, muss beim Strandkassierer in Laboe und Schönberg fünf Euro extra abdrücken. Wer in Heikendorf ohne Ticket erwischt wird, dem droht eine Geldbuße von bis zu 500 Euro.

KN