﻿Urlaub in Schönberg: Warum eine Vermieterin eine schönere Promenade fordert

Schönberg. Für Ferienwohnungsvermieterin Jennifer Prieß vom Schönberger Strand ist die Lage schon lange „dramatisch“. Sie vermietet hinter der Promenade eine top bewertete Ferienwohnung und hört immer öfter Klagen von ihren Übernachtungsgästen: zu wenig Restaurants im Ort, zu wenig los auf dem Deich. Und jetzt auch noch eine höhere Kurabgabe. „Ein Armutszeugnis für Schönberg“, findet die Vermieterin. Sie fürchtet eine Abwanderung der Gäste und fordert von der Gemeinde mehr touristische Angebote.

„Ich schäme mich für Schönberg und den Tourismus“, sagt Jennifer Prieß, die in Schönberg aufgewachsen ist und mittlerweile in Hamburg lebt. Regelmäßig ist sie vor Ort und tauscht sich mit ihren Übernachtungsgästen aus. Seit Ende der 80er-Jahre meint sie, keinen Fortschritt mehr in der touristischen Entwicklung in Schönberg zu sehen. Ihre Urlauber würden diesen Eindruck zunehmend bestätigen.

„Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich meinen Gästen anbieten kann, wenn sie Restaurant-Empfehlungen haben wollen, die sie fußläufig erreichen können.“ Eis, Fischbrötchen oder Döner könne nach Ansicht von Jennifer Prieß nicht alles entlang der Promenade sein. Das „Filou“ sei fast die einzige Restaurant-Adresse hinter dem Deich.

Urlaub in Schönberg: Leerstände, Schmuddelecken und der Charme der 60er-Jahre

Ihre Ferienwohnung hat im Internet Bewertungstitel wie „Einfach super“, „Tolle Zeit“ oder „Sehr schöne Wohnung“. Viele Gäste, so Prieß, kämen gerne wieder. Aber immer öfter höre sie auch, dass Paare und Familien meinen, in anderen Urlaubsorten „mehr für ihr Geld“ zu bekommen. Die Kurabgabe in Schönberg beträgt nach der Erhöhung jetzt drei Euro pro Übernachtung und Person. Kinder und Jugendliche sind ausgenommen. „Im Sommer zahlt eine vierköpfige Familie für zwei Wochen Urlaub in Schönberg 84 Euro Kurtaxe. Für was denn bitte?“

Jennifer Prieß verspürt eine Abwanderung der Gäste. Viele würden während ihres Aufenthalts andere Ostseegemeinden wie Heikendorf besuchen und seien anschließend begeistert von dem kulinarischen Angebot und der modernen Promenade, erzählt die Vermieterin. In Schönberg hingegen treffe man zunehmend auf Leerstände, Schmuddelecken und den abgetragenen Charme der 60er-Jahre. „Bald ist eine Vermietung nicht mehr möglich – und das in Zeiten, in denen die Ostsee so stark nachgefragt ist wie nie.“

Kalkulation der Kurabgabe basiert laut Tourismuschef Lars Widder auf teuren Maßnahmen

Lars Widder, Werkleiter für den Tourist-Service im Ostseebad Schönberg, weist die Kritik zurück. Die Kalkulation der Kurabgabe erfolge „nicht willkürlich“, sondern basiere auf Maßnahmen, die die Gemeinde viel Geld kosten. Dazu gehören unter anderem die Sandaufspülungen, die im vergangenen Jahr 200 000 Euro verschlungen haben, die Bereitstellung der DLRG-Rettungsschwimmer während der Sommermonate oder die Kosten für das Personal in den Tourist-Services.

Zudem müssten allein 150 Mülleimer an den Stränden in Schönberg regelmäßig geleert und die Strände sowie alle öffentlichen Toiletten unterhalten und gereinigt werden. Darüber hinaus finanziere die Gemeinde mit der Kurabgabe ein „umfangreiches Veranstaltungsprogramm“ sowie das kostenlose Spielmobil während der Sommermonate.

Für eine attraktivere Promenade gibt es laut Lars Widder ein Problem: „Die Gemeinde hat kein Grundstück, auf dem sie eine schöne Promenade bauen kann.“ Aktuell prüfe man in Gesprächen mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz allerdings, ob eine Verbesserung des Deichkronenwegs mit mehr Aufenthaltsqualität möglich wäre.

