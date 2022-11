﻿Neuer Urnengang in Kirchbarkau: Wenig Grabpflege nötig

Immer mehr Urnen, immer weniger Särge auf den Friedhöfen. Das bringt sie in ein schwierige finanzielle Lage, erklärt Pastor Felix Meyer-Zurwelle. Der Friedhofsausschuss und die Kirche in Kirchbarkau haben reagiert und einen Urnengang entworfen.

Kirchbarkau. Statt der traditionellen großen Familiengräber wollen immer mehr Menschen ihre Angehörigen in einer Urne bestatten, sagt Julia Mokrus, Vorsitzende des Friedhofsausschusses der Kirchengemeinde Kirchbarkau. Auf dem Land würden bei zwei Drittel der Bestattungen Urnen genutzt, nur noch ein Drittel erfolge in einem Sarg, fügt Pastor Felix Meyer-Zurwelle hinzu. In der Stadt seien es noch viel mehr Urnen. Der Friedhofsausschuss und die Kirche in Kirchbarkau reagierten nun darauf.

Gemeinsam mit Gemeindevertretern und Vereinen haben sich der Friedhofsausschuss und die Kirche eine neues Angebot geschaffen. Am Totensonntag weihten sie einen Urnengang rund um die Kirche und den alten Friedhof ein. Dort ist Platz für etwas 150 Urnen. „Es sollen Gräber sein, die möglichst individuell sind, aber dennoch wenig Pflege benötigen und günstiger sind“, erklärt Pastor Felix Meyer-Zurwelle. Der Urnengang ist angelehnt an den Schustergang, der mit Fliesen bestückt ist, die den Weg zeigen.

Die Pflege dieser jeweils einen Quadratmeter großen Flächen übernimmt der Friedhofsgärtner. Die Angehörigen sollen keine Arbeit mit den Gräbern haben. Denn das sei ein häufiger Grund, warum eine Urne einem Sarg vorgezogen wird. Die Grabpflege kostet Zeit, Geld und ist aufwendig.

Kirchbarkau: Lange Ruhezeiten schrecken ab

Noch dazu hätten sich die Familienstrukturen geändert. „Die Menschen sind heute nicht mehr so ortstreu“, sagt Julia Mokrus. Die Kinder ziehen fürs Studium oder für einen Beruf weg. „Doch aus Frankfurt ein Grab hier in Kirchbarkau zu pflegen, ist schwierig“, erklärt Julia Mokrus. Auf der anderen Seite wollen die Menschen, die vielleicht jahrelang in Frankfurt gewohnt haben, aber in Kirchbarkau geboren sind, nicht in Kirchbarkau begraben werden.

Auch die vorgeschriebene Ruhezeit schreckt viele Angehörigen ab. 40 Jahre bleibt ein Grab mit einem Sarg bestehen, bevor es aufgelöst wird. „Wenn jemand mit 50 Jahren seine Eltern begraben lassen muss, ist er 90, wenn das Grab aufgelöst wird. Dann muss man überhaupt noch so fit sein, dass man das kann“, erklärt Julia Mokrus. Ein Urnengrab werde bereits nach 20 Jahren aufgelöst.

Der Urnengang wird bereits von den Kirchbarkauern angenommen. „Wir haben etliche Anfragen von Bürgern und Bürgerinnen“, erklärt Julia Mokrus. Viele finden es schön, wenn sie so nah an der Kirche ihre Angehörigen bestatten lassen können.

Felix Meyer-Zurwelle: Friedhöfe werden immer leerer

Doch die Urnenbestattungen bringt die Friedhöfe in eine schwierige Lage, erklärt Felix Meyer-Zurwelle. „Die Friedhöfe werden immer leerer, müssen aber trotzdem gepflegt werden, was Geld kostet.“ Denn eine Urne braucht nicht so viel Platz wie ein Sarg. Wird nun ein Grab nach 40 Jahren aufgelöst, kann es sein, dass der Platz nicht neu belegt wird. Es entsteht eine freie Fläche, die nicht genutzt werden kann. Der Friedhof werde mit der Zeit dadurch immer zerstückelter. Die Friedhofsfläche einfach verkleinern, ginge aber nicht mal eben. „Das sei ein Prozess über Jahre“, erklärt Felix Meyer-Zurwelle. Wegen der langen Ruhezeit können die Gräber nicht einfach aufgelöst oder verschoben werden.

Auf dem Friedhof in Kirchbarkau werden deswegen bereits keine neuen Gräber mit Särgen angelegt. Für sie wird wieder der alte Friedhof genutzt. Dennoch werden die Bestattungen in den kommenden Jahren zunehmen, sagt Julia Mokrus. „Wir haben noch die geburtenstarken Jahrgänge. In zwanzig oder dreißig Jahren werden sie zu uns kommen.“