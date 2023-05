﻿Urzeithof in Stolpe feiert Wiedereröffnung – und will Fossilien sichern

Stolpe. Nach monatelangen Umbauarbeiten hat der Urzeithof in Stolpe seine Wiedereröffnung gefeiert. Die Neugier auf die nahezu komplett umgestalteten Ausstellungsräume in dem ehemaligen Bauernhofensemble war groß: Betreiberin Katrin Mohr zählte am vergangenen Sonntag gut 100 Besucherinnen und Besucher, die sich auf die erneuerte Zeitreise durch die Erdgeschichte machten. Der neue „Look“ mit viel zusätzlichem Platz lockte auch Gäste aus Minden und Rostock an.

Fast die gesamte Nacht vor der Neueröffnung wurde noch an der Bestückung der 15 neuen Vitrinen gewerkelt, die das Naturkundemuseum in Hamburg den Stolper Fossilienfans zur Verfügung stellte. Nicht weniger als 26 ehrenamtliche Helfer, allen voran Harald und Uschi Lange, bauten seit Mitte Februar die Ausstellung um. Das Team setzt dabei auf Nachhaltigkeit: Die Beleuchtung wurde komplett auf LED umgestellt, als Unterlage für die teils bundesweit einzigartigen Exponate dienen unter anderem ausrangierte und überarbeitete Holzsockel aus ehemaligen DDR-Beständen der Bergakademie im sächsischen Freiberg.

Beziehungsende schob den Umbau im Urzeithof Stolpe an

Auch alte Bücher kommen zu neuen Ehren – auf einem Werk von Goethe prangt jetzt ein Fluorit. „Dabei gibt oft eine Verbindung zu den Ausstellungsstücken, Goethe selbst hatte Fossilien gesammelt“, erklärt Harald Lange. Die Unterstützer um den Unternehmer aus Schenefeld setzten auch das neue, von Betreiberin Katrin Mohr mitentwickelte Design um. Beide umschreiben es als Industrielook mit Anleihen bei Fantasy-Ikonen wie Jules Verne und Harry Potter.

Angeschoben wurde der Umbau und die damit verbundene Schließung der Schau durch das Ende einer Beziehung: Im vergangenen Dezember hatten sich Katrin Mohr und ihr damaliger Partner Frank Rudolph getrennt.

Aktuell wurde die Zahl der Exponate deutlich verringert, dafür gibt es mehr Platz zwischen den Vitrinen. Gezeigt werden aber immer noch rund 7000 ausnahmslos echte Fossilien und Versteinerungen. „Wir wollen die vielen besonderen Stücke stärker hervorheben“, betont Katrin Mohr.

Jetzt können sich auch Besucher mit Kinderwagen oder Rollatoren problemlos durch die Gänge bewegen – die schmalste Stelle misst 1,28 Meter, führt die Urzeithof-Gründerin weiter aus. Weiterhin strebt sie eine Umstrukturierung an: Statt eines privatwirtschaftlich betriebenen Museums soll für die insgesamt mehrere Zehntausend Exponate umfassende Sammlung eine Stiftung gegründet werden.

Stiftung soll die Fossiliensammlung dauerhaft sichern

Die Überlegungen für eine Stiftung begannen bereits vor einem Jahr. „Die Ereignisse um die Trennung haben mir die Wichtigkeit noch mal deutlich gemacht. Diese einzigartige Sammlung soll dauerhaft gesichert werden“, sagt Katrin Mohr. Unterdessen läuft auch die im vergangenen Jahr angeschobene Digitalisierung weiter. Wegen der schieren Menge an Exponaten ist dies aber ein Projekt, das sich nach Einschätzung der Akteure über die nächsten ein bis zwei Jahre hinziehen wird.

Bei dem Vorhaben, das mit Coronahilfen aus dem Topf „Neustart Kultur“ gefördert wird, soll auch eine App entwickelt werden. „Die Uni Kiel will uns dabei mit Studenten unterstützen, das finden wir natürlich großartig“, freut sich Katrin Mohr.

KN