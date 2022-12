﻿Ute Stänner macht sich beim Sozialverband für Frauen stark

Plön. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat im Kreis Plön 21 Ortsvereine. Er ist Deutschlands ältester Sozialverband und kümmert sich um Menschen, die soziale Ungerechtigkeiten erleben. Ob Pflege, Behinderung, Rente, Gesundheit, Wohngeld – das Themenspektrum ist groß. Im Kreis Plön mischt sich der SoVD nun auch in die Diskussion um die Geburtshilfestation in der Klinik Preetz ein.

Der Sozialverband hilft seinen Mitgliedern, sich in den Sozialgesetzen zurechtzufinden, hilft auch bei Anträgen von Ansprüchen aus dem Sozialrecht und vertritt die Mitglieder gegenüber Ämtern, Behörden und vor Gerichten. Ein Beratungszentrum gibt es in Preetz.

Kontaktperson für Frauensprecherinnen der Ortsvereine

Ute Stänner ist noch recht neu im Amt der Kreis-Frauensprecherin. Seit 2008 ist sie Mitglied, war seit 2018 Schriftführerin im Ortsverein Plön. Nun kümmert sie sich vorrangig um Frauenthemen und ist Kontaktperson für die Frauensprecherin in den Ortsvereinen. „Ich helfe bei der Frage, wie wir frauenpolitische Themen in die Ortsvereine bekommen können“, sagt sie.

Bei einem zweitägigen Treffen ging es jetzt um den Ideenaustausch. Frauensprecherinnen kümmern sich nicht nur ums gemeinsame Kaffeetrinken oder Besuche von Mitgliedern in Heimen, „sie sind sehr aktiv in sozialpolitischer Arbeit“, sagt Ute Stänner. Gerade ging es in Klausdorf bei einer Veranstaltung um Altersarmut speziell bei Frauen.

Netzwerk soll aufgebaut werden

Dem Sozialverband geht es ja darum, um für die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu kämpfen. „Wir sollten uns noch mehr trauen, Veranstaltung zu dieser Thematik zu organisieren“, sagt die 61-Jährige. In Selent werde zum Frauentag im März beispielsweise ein Frauenfrühstück angeboten. „Das sind tolle Ansätze“, so Ute Stänner. „Wir wollen jetzt unser Netzwerk spinnen.“

Viele Menschen stehen vor dem Problem, wie sie zurzeit ihre Miete finanzieren sollen, mit karger Rente rutschen viele in die Altersarmut. „Natürlich gibt es gut abgesicherte Rentner, aber auch alleinstehende Frauen, denen es finanziell gar nicht gut geht“, sagt Ute Stänner. Vielleicht trauen sie sich nicht, zum Amt zu gehen und um Hilfe zu bitten. „Wir können aber zusammen gehen und gucken, was wir erreichen können“, so Ute Stänner.

Unterschriftenaktion für Geburtshilfestation in Preetz

Besonders am Herzen liegt ihr auch die zurzeit geschlossene Geburtshilfestation in der Klinik Preetz. Die Frauensprecherinnen im SoVD wollen zeigen, dass sich viele Menschen im Kreis Plön für die Wiedereröffnung einsetzen. „Deshalb organisieren wir eine Unterschriftenaktion“, sagt die Kreis-SoVD-Frauensprecherin. In der Diskussion um die Station sei es gerade etwas still geworden. „Wir wollen mit lauter Stimme für die Station sprechen.“

Ende November ist die Aktion gestartet. Bis Ende Januar werden Unterschriften gesammelt. „Am 2. Februar wollen wir dann alle Listen im Rahmen der Kreistags-Sitzung an die Landrätin und den Kreispräsidenten übergeben“, sagt Ute Stänner. Alle Ortsvereine sammeln mit, die Frauensprecherinnen sprechen Mitglieder an, aber auch Freunde und Bekannte.

Der Ortsverein Hohenfelde, der selber nur 165 Mitglieder hat, schickte bereits 143 Unterschriften. In Plön hat Ute Stänner 151 gesammelt. Anfang des Jahres plant sie einen Infostand in der Innenstadt. Der Ortsverein Plön hat mehr als 1100 Mitglieder, der Kreisverband rund 10 500. Da kann Einiges zusammenkommen.

Viele glauben, der Sozialverband kümmert sich überwiegend um ältere Menschen. „Hier kämpfen aber auch Alte für Junge“, freut sich Ute Stänner. Als Kreis-Frauensprecherin hat sie sich für die Zukunft viel vorgenommen.

In Plön bietet der Sozialverband an jedem ersten Dienstag des Monats um 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus, dem Alten E-Werk am Vierschillingsberg, einen Info-Nachmittag für Mitglieder und Gäste an. Es wird gemütlich zusammengesessen, hier können aber auch neue Themen besprochen werden. Nächstes Treffen ist am 3. Januar.