Vatertag: So waren Männer (und Frauen) mit dem Bollerwagen unterwegs

Einmal im Jahr zum Vatertag packen Männer den Bollerwagen. Nicht für ihre Kinder, sondern für die große Party. Doch dieses Mal genossen viele Menschen auch die Ruhe an Himmelfahrt. Ein Protokoll.

Heikendorf/Schönberg.Die einen feiern feucht-fröhlich, die anderen nutzen den freien Tag gemütlich mit der Familie. Himmelfahrt – oder auch Vatertag – ist in jedem Fall ein geselliger Tag. An den Ufern der Kieler Förde waren auch in diesem Jahr zahlreiche Menschen unterwegs. In ganz unterschiedlicher Mission.

10.12 Uhr, Fördewanderweg in Heikendorf: Noch ist die Flaniermeile mit Blick auf die tosende Ostsee so gut wie leergefegt. Es stürmt kräftig, die Bäume biegen sich im Wind. In der Heikendorfer Bucht lassen sich Surfer über die Wellen treiben. Ein paar Jogger sind unterwegs, zwei Mütter mit Kinderwagen, ein Mann mit Hund. Und immer wieder Radfahrer, die gemächlich in die Pedale treten. Väter und Söhne? Fehlanzeige.