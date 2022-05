Vatertags-Bilanz im Kreis Plön: Krawall auf einem Fördedampfer

Kreis Plön.Die Polizei im Kreis Plön zieht nach Himmelfahrt eine überwiegend positive Bilanz. Viele Menschen seien an diesem Tag friedlich unterwegs gewesen, so die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel. Ausnahmen gab es natürlich auch.

Besonders im Küstenbereich nutzten laut Polizei viele Menschen den freien Tag, um einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden auf dem Fahrrad zu unternehmen. Es seien aber auch einige Vatertags-Gruppen mit Bollerwagen aufgefallen, die sich aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammensetzten. Insgesamt musste die Polizei im Kreis Plön in 27 Fällen mit Himmelfahrtsbezug aktiv werden.

Vatertag: Am Trammer See in Plön feierten 200 Menschen

Zu den größeren Einsätzen zählte unter anderem die Auflösung einer Party mit etwa 200 Menschen an der Plöner Badestelle am Trammer See gegen 21.15 Uhr. Nach Informationen der Polizei hatte sich dort unter den alkoholisierten Jugendlichen „eine deutlich gereiztere Stimmung“ entwickelt. Die Party-Szene folgte der polizeilichen Aufforderung und verließ den Bereich „ohne nennenswerte Probleme“, allerdings wurde die Wiese nach Polizeiangaben stark verschmutzt hinterlassen. „Durch das frühzeitige polizeiliche Einschreiten gelang es, Schlägereien oder andere Körperverletzungsdelikte zu verhindern“, heißt es in dem Bericht aus Kiel.

Am frühen Abend ging ein Einsatz am Mönkeberger Fähranleger weniger glimpflich aus. Gegen 18 Uhr hatten mehrere betrunkene Menschen an Bord eines Fördedampfers einen unbeteiligten Fahrgast beleidigt. Der Kapitän der Fähre erteilte der Gruppe nach Polizeiangaben im Rahmen seines Hausrechts die Weisung, das Schiff zu verlassen. Um diese Aufforderung durchzusetzen, gingen Einsatzkräfte der Polizei am Mönkeberger Fähranleger an Bord. Zwei alkoholisierte Männer der Gruppe wehrten sich gegen die Aufforderung der Polizei. Es kam vermutlich zu einem Gerangel, bei dem ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin und einer der Männer verletzt wurden.

Einsatz in Mönkeberg: Polizei fand ein Springmesser und Betäubungsmittel

Alle drei kamen nach Angaben der Polizei zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ein Atemalkoholtest ergab bei den beiden Männern einen Wert von 1,54 beziehungsweise 1,09 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm später eine Blutprobe. Zusätzlich fanden die Einsatzkräfte ein Springmesser und Betäubungsmittel. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Darüber hinaus kam es laut Polizeibericht zu keinen weiteren nennenswerten Einsätzen. Es habe insgesamt eine friedliche Stimmung geherrscht, so die Polizei.