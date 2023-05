﻿Ex-Berlinale-Direktor Dieter Kosslick kommt nach Lütjenburg

Lütjenburg/Panker. Dieter Kosslick ist am Sonnabend, 27. Mai, zu Gast beim Kleinen Kulturkreis in Lütjenburg. Der frühere Direktor der Berlinale liest ab 18 Uhr in der Alten Schmiede aus seinem Buch „Immer auf dem Teppich bleiben“.

Darin sinniert Kosslick über seine Zeit bei dem Filmfestival in Berlin, seine Begegnungen mit Stars und Sternchen und die Herausforderungen, denen er sich als Berlinale-Direktor stellen musste. Er greift auch die Frage nach der Zukunft des Kinos und der Filmbranche auf.

Vorfreude auf Veranstaltung in Lütjenburg zu Pfingsten 2023

„Wir freuen uns sehr, dass wir Dieter Kosslick für diese Gesprächslesung gewinnen konnten“, sagte die Vorsitzende des Kleinen Kulturkreises Lütjenburg, Ilse Allwardt. Als renommierter Kulturmanager und Filmexperte habe Kosslick viel zu erzählen.

Der Eintritt zu der Lesung mit Kosslick in Lütjenburg kostet 15 Euro. Karten sind erhältlich in den Tourist-Infos Lütjenburg und Hohwacht, im Modehaus Mews, in der Buchhandlung am Markt und bei HeDsign Panker.

Mare Balticum macht Auftakt der Sommerkonzerte

Die Reihe der Sommerkonzerte mit dem Lütjenburger Kantor Ralf Popken startet am Pfingstwochenende. Musiker aus Deutschland kommen in den Norden, um Kammermusikwerke vorzustellen.

Das erste Konzert ist am Sonntag, 28. Mai, um 19.30 Uhr in der Schlosskapelle Panker zu hören. Es folgt am Montag, 29. Mai, ein Auftritt der Musiker um 19.30 Uhr in der St.-Michaelis-Kirche in Lütjenburg.

Das Ensemble „Mare Balticum“ musiziert auf historischen Instrumenten und lässt so die Musik des Barock im Original erklingen: Kammermusik von Johann Sebastian Bach und seinen Zeitgenossen. Die Gruppe spielt in der Besetzung Oboe, Blockflöte, Violoncello und Cembalo.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende bitten die Veranstalter am Ausgang gebeten.