﻿Verbot von Holzheizungen: Darum sind Waldbesitzer im Kreis Plön alarmiert

Panker. Heizen mit Holz galt bisher als nachhaltig und als ökologische Variante zu Öl und Erdgas. Das könnte sich vom nächsten Jahr an ändern. Das Bundeskabinett stimmte einem Gesetzentwurf zu, nachdem in Neubauten Zentralheizungen mit Holzpellets, Hackschnitzeln oder Holzscheiten verboten sind. Waldbesitzer im Kreis Plön sind empört.

Achaz Graf von Wintzigerrode verwaltet das Gut Panker bei Lütjenburg. Dazu gehören auch 900 Hektar Wald. Einen Teil der gefällten Bäume verkauft er an Unternehmen, die Brennholz daraus herstellen, in welcher Form auch immer. Für Gut Panker eine wichtige Einnahmequelle. Die sieht er in Gefahr, wenn reine Holzheizungen nicht mehr erlaubt sind.

Deswegen ist Waldpflege wichtig für den Ertrag

Die Einnahmen aus dem Brennholzverkauf fließen in die Pflege des Waldes. Um wertvolle, gerade und massive Stämme zu bekommen, müssen über die Jahrzehnte hinweg minderwertige Bäume aus der Umgebung gefällt werden. Erst dann kann die einzelne Buche oder Eiche – aus Sicht des Försters – zu einem schönen Baum reifen.

Diese Pflege kostet Geld. Wenn die Einnahmen aus dem Holzverkauf sinken, werde es damit schwierig. Und einfach nur absägen? „Es ist Schwachsinn, das im Wald liegen zu lassen.“

Fällen die Waldbesitzer extra Bäume für Brennholz?

Achaz Graf von Wintzigerrode wehrt sich gegen den Vorwurf, Waldbesitzer würden Bäume fällen, nur um Brennholz zu bekommen. Das sei falsch. Das meiste Holz von Gut Panker geht in Betriebe, die zum Beispiel Möbel daraus herstellen. Was man mit guten Brettern eben so alles machen kann. Aber 20 Prozent sind nicht marktfähig, also für den Ofen. Das Brennholz ist nur ein Nebenprodukt, das sowieso anfällt.

Die Hessische Hausstiftung, zu der Gut Panker gehört, ist selbst betroffen von dem neuen Gesetz. Auf den Gütern Schmoel (Gemeinde Schwartbuck) und Osterrade (Kreis Rendsburg-Eckernförde) plante von Wintzigerrode eine Holzhackschnitzelanlage, die die Gebäude in der Umgebung mit Wärme versorgen sollte. Der Gutsverwalter weiß nun nicht, ob er die Anlagen betreiben darf.

Aus seiner Sicht wäre es schade. Hackschnitzel fallen im Wald und bei der Pflege der Knicks des Gutes Panker einfach an. Ein lokaler Energieträger, der klimaneutral verbrenne. Besser gehe es kaum. „Warum es das neue Gebäudeenergiegesetz geben soll, verstehe ich nicht.“

So sieht Christian Schnoor das Holz

Christian Schnoor, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Mittleres Holstein, sieht im Holz einen nachwachsenden Rohstoff, der zum Klimaschutz beiträgt. Die Diskussion um ein Verbot von Holzheizungen werde nur in Deutschland geführt. Auf europäischer Ebene sei so ein Vorstoß gescheitert.

Schnoor verteidigte die Waldwirtschaft in Deutschland. Es wachse mehr Holz nach als aus den Wäldern entnommen werde. Das werde streng überprüft. Heimisches Holz sei nachhaltig. Würde man die Holzentnahme in den deutschen Wäldern zurückfahren, müsste man aus anderen Ländern Holz importieren. „Beim Holz aber aus dem Amazonas schaut keiner genau hin.“

Das geplante Gesetz, das der Bundestag noch verabschieden muss, nennt Schnoor „bürgerfeindlich“.

Die von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) betriebene Reform des Gebäudeenergiegesetzes sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Es dürften damit keine reinen Gas- oder Ölheizungen mehr neu installiert werden. Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung soll es geben. Der Einbau von Holzheizungen in neuen Bauten wird im neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) weitgehend verboten.

Bestehende Heizungen mit Holzpellets oder Hackschnitzel dürfen weiter betrieben werden. Sie genießen Bestandsschutz. Müssen sie aber erneuert werden, gelten laut geplantem Gesetz strengere Regeln. Die Heizungen müssten durch Photovoltaik oder Erdwärme und einen Filter ergänzt werden.