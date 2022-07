Wenn es um viel Geld geht, darf ein Bürgermeister nicht alleine entscheiden. Ausschüsse und Ratsversammlung sind einzubinden. In Plön machte Lars Winter das nicht – und bekam eine Disziplinarverfügung, akzeptierte sie. Aber jemand hat das vertrauliche Schriftstück weitergegeben.

Plön. Bürgermeister Lars Winter (SPD) hat einen Fehler gemacht. Dazu steht er. Im Zuge der Einrichtung des Bürgerbüros in der Langen Straße in Plön hat er Ausschüsse und Ratsversammlung bei Entscheidungen zu den Umbaukosten nicht mit einbezogen. Dafür hat die Kommunalaufsicht ihn bestraft. Doch jetzt geht es in der weiteren Diskussion um falsche Tatsachen, Vertrauensbrüche, Strafanzeigen, Verstoß gegen das Landesdatenschutzgesetz. „Es enttäuscht mich ohne Ende“, sagt Winter, der auch von Rufmord spricht.

Noch ist der Bürgermeister im Urlaub. Doch er nimmt Stellung. „Viel dummes Zeug wird erzählt, leider auch von Ratsmitgliedern“, sagt er. „Die CDU will nur zerstören“, so Winter. Hinter dem Bürgermeister stehen die Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins, Bettina Hansen und Bastian Landschof, sowie der Grünen-Vorsitzende Gerd Weber. „Es ist absolut beschämend“, so Landschof zu den Vorfällen. Weber nennt es „ekelhaft“.