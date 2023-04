﻿Versuchszentrum Futterkamp: So geht es zu bei Ackerbau und Viehzucht

Blekendorf. Es dürfte eine der größten Veranstaltungen im Kreis Plön in diesem Jahr werden – wenn das Wetter mitspielt. Zum Tag des offenen Hofes in Futterkamp (Gemeinde Blekendorf) werden zwischen 10 000 und 20 000 Besucher erwartet. Das Lehr- und Versuchszentrum bietet am Sonntag, 7. Mai, Landwirtschaft zum Anfassen. Eintritt frei, Parken kostenlos.

Rund 90 Stationen und Stände sind auf dem weiträumigen Gelände von 10 bis 17 Uhr aufgebaut. „Vor allem für Kinder und Menschen ohne Bezug zur Landwirtschaft ist es ein besonderes Erlebnis, wenn sie Schweine, Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen und Strauße aus nächster Nähe bestaunen können“, verspricht der Veranstalter, die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.

Das ist das Angebot auf dem Bauernmarkt in Futterkamp

Es gibt einen Bauernmarkt mit regionalen Produkten: Spirituosen aus Lütjenburg, Brot aus Passade, Wein aus Muxall, Bio-Käse aus Dannau, Ziegenkäse, Landeier, Kartoffeln, Kaffeespezialitäten, Spargel und Honig.

Das gehört zum Kinderprogramm: Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken, Bullenreiten, Fahren mit dem Trettrecker und fernlenkbare Siku-Trecker.

Die Oldtimer Treckerfreunde Blekendorf zeigen alte Landmaschinen und zeigen, wie mit einem Dreschkasten gearbeitet wird. Mit ihren Treckern starten sie mit Gästen zu Feldfahrten in die Umgebung.

Bei diesen Aktionen in Futterkamp gibt es Preise zu gewinnen

Das sind die Mitmach-Aktionen: Der Ehemaligen-Verein bietet einen Melkwettbewerb an. Die Milchleistung einer Kuh und das Gewicht eines Mastschweines sind zu schätzen. Bei einem Hof-Quiz wird das Wissen rund um die Landwirtschaft getestet. Die Lykke Sheepfarm zeigt, wie man mit Hütehunden eine Schafherde lenken kann.

In der Futterkamper Reithalle, die etwas abseits liegt, ist ein vielseitiges Pferde- und Hundesport-Programm zu sehen.

Die Landwirtschaftskammer setzt zwei Schwerpunktthemen am Tag des offenen Hofes. Eine Energie-Sonderschau in Futterkamp soll dem großen Interesse an der Erzeugung von regenerativer Energie in der Landwirtschaft gerecht werden. Seit 2004 beschäftigt sich die Landwirtschaftskammer mit diesem Thema.

Der andere Schwerpunkt ist das Tierwohl. Im Lehr- und Versuchszentrum gibt es regelmäßig Versuche zur Verbesserung des Tierwohls in der Rinder- und Schweinehaltung. Die Besucher am Tag des offenen Hofes können sich in den Stallungen umschauen und die Maßnahmen in der Praxis sehen.