﻿Verwirrung um neues Holzdeck in Heikendorf: Das sagen Gastronomen

Ein neues Holzdeck für über eine halbe Million Euro sorgt an der Promenade in Heikendorf für Furore. Ob daraus mehr werden kann als nur ein ziemlich teurer Landeplatz für Möwen? Das sagen Gastronomen und Passanten.

Heikendorf. Eines der großen Gesprächsthemen am Heikendorfer Hafen ist in diesen Tagen das neue Holzdeck an der Nordmole. Schon früh am Morgen diskutiert eine Männerrunde mit Kaffee und Bier vor dem benachbarten Kiosk über das, was gerade vor ihren Augen am Entstehen ist. „Das Geld hätte die Gemeinde lieber woanders reinstecken sollen“, murrt ein Mann mit Zigarette zwischen den Fingern. Insgesamt 558 000 Euro kostet das neue Deck mit Panoramablick. Ohne Fördermittel.