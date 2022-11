﻿VHS Laboe funkt SOS: Gemeinde soll mehr unterstützen

Laboe. Ehrenamtliches Engagement für das soziale und kulturelle Miteinander in der Gemeinde ist nur eine der Säulen, die die Volkshochschule abdeckt. In Laboe betrifft das vor allem den hohen Anteil der Über-60jährigen, die rund 50 Prozent der Einwohner ausmachen. Doch ehrenamtlich ist diese Einrichtung längst nicht mehr zu leiten, wie die Vorsitzende Irina von Guerard betonte. Mittlerweile hat die VHS Laboe mit 1000 Lernenden im Jahr und rund 35 Kursleitungen die Dimension „eines mittleren Betriebes“ angenommen. Der Vorstand ist bis auf eine Funktion besetzt. Mehr Unterstützung allerdings wird von der Gemeinde Ostseebad Laboe erwartet.

VHS Laboe hat nach Corona wieder großen Zulauf

Nach Corona hat die Volkshochschule in Laboe wieder regen Zulauf. „Wir hatten vor allem im ersten Semester auch viele Neubürger“, berichtete Irina von Guerard. Als sie 2019 die Leitung der VHS Laboe von Hildegard Witzki übernahm, hatte die damals gerade pensionierte Schulleiterin „etwa zehn Stunden die Woche“ für ihr neues Ehrenamt eingeplant. „Das hat sich sehr schnell verdreifacht“, erklärte sie. Denn obwohl sie bereits die Kassenwartin auf 450-Euro-Basis eingestellt hatten, nahm die Arbeit mehr und mehr zu.

Rund 1000 Kurse im Jahr wollen vorbereitet, rund 35 Kursleiterinnnen und -leiter betreut werden. Hinzu kommen die Anmeldungen, Anfragen, neue Programme müssen erarbeitet werden, der Kreis- und Landesverband stellt seine Forderungen, Statistiken und Digitalisierung bringen weitere Aufgaben mit sich. „Der Internetauftritt muss betreut werden. Wichtig ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, auch wir müssen uns fortbilden, um den Anforderungen gerecht zu werden“, ergänzt Edith Schöneich, neue stellvertretende Vorsitzende.

Die Ansprüche an die VHS Laboe sind gestiegen

Zudem habe sie auch eine Veränderung in der Erwartung der Teilnehmenden verzeichnet. „Die Ansprüche in Richtung Professionalität sind gestiegen“, erklärte sie. Eine Besonderheit: Die VHS hat sich nicht nur das Kursprogramm mit rund 95 Kursen im Jahr auf die Fahne geschrieben, sondern bietet auch viele Einzelveranstaltungen und Workshops an – ein sehr zeit- und personalintensiver Bereich. „Doch wir wollen darauf nicht verzichten, weil diese Einzelveranstaltungen eine gute Brücke ist, die Menschen in die VHS zu ziehen“, erklärte Schöneich.

Um die Aufgaben auf noch mehr Schultern verteilen zu können, wurde nun auch Brigitte Albrecht als Minijobberin eingestellt. Sie übernimmt „Verwaltungs- und pädagogische Aufgaben“. Soll heißen: Sie entwickelt Ideen für Kurse und Workshops und organisiert sie. Allerdings hat sie derzeit fünf Stunden in der Woche dafür Zeit – zu wenig, ist sich der Vorstand sicher. „Wir brauchen einfach von der Gemeinde mehr Unterstützung, finanziell, aber auch, was die Rahmenbedingungen angeht“, sagte Irina von Guerard. Das hatte bereits der Seniorenbeirat im Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport eingefordert. Nun stellt der Vorstand noch einmal einen Antrag auf Erhöhung der finanziellen Zuwendungen an den zuständigen Fachausschuss, der am Dienstag, 29. November, tagt. Die Gemeinde zahlt aktuell Mitgliedsbeiträge in Höhe von 1800 Euro und 1200 Euro Zuschuss. Der soll sich dem Appell der VHS zufolge auf 7000 Euro erhöhen.

„Die Gemeinde unterstützt uns auch durch die Bereitstellung der Räume. Das hilft sehr viel weiter. Doch es fehlt an Parkflächen und ein behindertengerechter Zugang. Es gibt zwar einen Fahrstuhl, aber was nützt es, wenn die Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gar nicht dorthin kommen?“, erklärte Edith Gerhardt. Auch eine Überdachung für die Kinderwagen und Fahrräder gibt es trotz wiederholter Anfragen nicht. Die Ehrenamtler geben jedoch die Hoffnung nicht auf, dass die Gemeinde sich ihrer Verantwortung für die Sicherung des kulturellen und sozialen Engagements bewusst ist.