﻿Video: Feuerwehrmann mit Down-Syndrom? Für Lukas kein Problem!

Heikendorf. Es ist ein besonderer Übungstag für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Heikendorf: der Berufsfeuerwehrtag, bei dem die Beteiligten eine 12-Stunden-Schicht der Berufsfeuerwehr Kiel simulieren. Für Lukas Wendlandt ist dieses Ereignis in doppelter Hinsicht eine Herausforderung. Auf dem 23-Jährigen wartet ein anspruchsvoller Übungstag. Zudem begleiten Julius Werner und Sönke Schaack den Feuerwehrmann mit Down-Syndrom für die Kieler Nachrichten mit der Kamera. Denn Lukas zeigt: Inklusion geht auch bei der Feuerwehr!

Lukas Wendlandt ist seit zehn Jahren Feuerwehrmann, wie er stolz erzählt. In einer der etwa 430 Jugendfeuerwehren in ganz Schleswig-Holstein. Rund 10 000 Jungen und Mädchen bis 18 Jahren sind dort aktiv. Für den 23-Jährigen wurde bei der Altersgrenze eine Ausnahme gemacht. Denn Menschen mit Down-Syndrom sind über die 47 statt 46 Chromosomen in ihrem Körper in ihrer Entwicklung in unterschiedlicher Weise beeinflusst. Im regulären Feuerwehrdienst würde er an Grenzen stoßen. Nicht aber in der Jugendfeuerwehr. „Da hat er seine festen Aufgaben“, sagt Heikendorfs stellvertretender Jugendfeuerwehrwart Peter Lühr.

Dass Lukas Wendlandt an diesem Tag vor der Kamera steht, bringt ihn nicht merklich aus der Ruhe. Natürlich sei er etwas aufgeregt, räumt er ein. Aber seinem Einsatz an diesem Tag tut das keinen Abbruch. Ihm ist keine Aufregung anzumerken. Wenngleich er sich an diesem Tag doppelt konzentrieren muss – auf das Einsatzgeschehen, das schon vom Zeitaufwand her eine Herausforderung darstellt. Und eben auf das Kamerateam mit seinen Fragen. Aber erst einmal heißt es Antreten. Der Größe nach. Lukas reiht sich ein in die Aufstellung der Jugendfeuerwehr.

Lukas Wendlandt ist der Melder bei der Feuerwehr

Als Kameramann Sönke Schaak ihm das Mikrofon für die Aufnahme anheftet, erzählt Lukas Wendlandt bereitwillig, was seine Aufgaben in der Feuerwehrübung sind und auf welchem Platz er im Einsatzfahrzeug sitzt. „Ich bin Melder und das ist die rechte Hand vom Gruppenführer. Die beiden erkunden vor Ort die Lage“, steht Lukas Rede und Antwort. Er berichtet locker vor der Kamera und der Stolz ist ihm anzumerken. Dabei dürfte eine große Rolle spielen, dass er Julius Werner aus einem anderen Zusammentreffen „mit seinem besten Freund Manni“ bereits kennt und ihm seine Arbeitsweise vertraut erscheint.

Die Abläufe der Übung lässt er selbstverständlich nicht aus den Augen. Lukas Wendland ist Teil der Gruppe, voll eingebunden in das Übungsgeschehen. Down Syndrom hin oder her. Er ist es dann auch, der gleich zu Beginn der Einsatzübung auf dem Betriebsgelände des Jachttransportunternehmens die Person in Sicherheit bringt, die aus dem verqualmten Gebäude kommt und um Hilfe ruft.

Lukas geleitet die Frau, die sich als Statistin für diese Feuerwehrübung zur Verfügung gestellt hatte, wie selbstverständlich an die Seite des Geschehens. Und schon wartet die nächste Aufgabe auf ihn. Er erklärt Julius Werner die Abläufe beim Aufbau der Wasserversorgung und verbindet Schläuche.

Feuerwehrmann mit Down-Syndrom Lukas Wendlandt ist 23 Jahre alt und hat ein Down-Syndrom. Er steht seinen Mann – nicht nur in der Jugendfeuerwehr.

Wenn Lukas an seine Grenzen kommt, bekommt er Hilfe

Dass Lukas Wendlandt das Feuerwehrmannsein sehr ernst nimmt, zeigt sein theoretisches Wissen, mit dem er punkten kann. Doch er kommt mit seinem Down Syndrom auch an seine Grenzen.

Als er die Kupplung für die Schlauchverbindung nicht aus eigener Kraft festziehen kann, packt einer der Aktiven mit an – selbstverständlich in der Feuerwehr. „Wenn Lukas etwas nicht allein schafft, bekommt er Hilfe“, sagt der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Peter Lühr.

Aber auch so fühle sich Lukas sehr wohl in der Gruppe und habe viel Spaß bei der Feuerwehr Heikendorf. Er packt eifrig mit an, hört zu und fügt sich in die Gruppe ein, die ihn mit seinem Down Syndrom ganz selbstverständlich integriert hat.

