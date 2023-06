﻿Kreis Plön: Glassammler, Bio-Bauernhof und ganz viel Kunsthandwerk

Kreis Plön. Was kann man am Wochenende im Kreis Plön unternehmen? Vier Tipps für einen Ausflug.

Der Bio-Bauer und Buchautor Matthias Stührwoldt lebt auf dem Hof Wittmaßen in Stolpe. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz bietet am Sonnabend, 3. Juni, eine Führung über den landwirtschaftlichen Betrieb an. Sie beginnt um 15 Uhr. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Anmeldungen bei Sabine Sütel unter Tel. 04326/2538.

Auftakt zum landesweiten Naturgenussfestival in der Gemeinde Panker

Die Stiftung Naturschutz startet ihre Reihe „Naturgenussfestival“ am Sonntag, 4. Juni, in der Gemeinde Panker bei Lütjenburg. Zum Auftakt der Reihe gibt es ab 14 Uhr Führungen im Stiftungsland Hessenstein. Dort blühen Margeriten auf den Weiden, auf denen Highland-Rinder grasen. Die Teilnehmer erfahren auch etwas über die eiszeitlich geprägte Landschaft. Der Eintritt ist frei.

Die Anfahrt: Von der Hauptstraße in Darry der Beschilderung folgen auf den Fresendorfer Weg. Dann bis zur Weide durchfahren. Das Naturgenussfestival besteht aus über 120 Veranstaltungen und Führungen in Schleswig-Holstein.

Glas- und Flaschensammlertreffen in Plön

Zum 20. Mal öffnet am Sonntag, 4. Juni, das 20. Internationale Glas- und Flaschensammlertreffen in Plön vor dem Kreismuseum. Sammler tauschen und verkaufen ihre besonderen Stücke von 10 bis 13 Uhr. Es werden Gäste aus Belgien, Holland und Dänemark erwartet.

Jürgen Böhrens hat das Treffen ins Leben gerufen. Das Kreismuseum zeigt daher in einer Sonderausstellung einen Teil seiner großen Flaschensammlung. „Geblasen, besiegelt, gesammelt“ lautet der Titel. Sie wird am Sonnabend, 3. Juni, um 11 Uhr eröffnet.

In Laboe bieten vom 2. bis zum 4. Juni 60 ausgesuchte Handwerker und Künstler ihre Waren an der Strandpromenade und im Rosengarten an. „Handgemacht“ heißt die Veranstaltung. Es gibt unter anderem Schmuck- und Textildesign, Lederkunst, Papier- und Buchbindearbeiten, Bilder, Schmiedearbeiten, Glasobjekte, Keramikarbeiten und Dekoratives für Haus und Garten. Die Stände sind jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

