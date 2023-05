Gedanken zum Muttertag

Fünf Generationen von Frauen einer Familie in Wittenberger Passau: Else Bünzen (2. v. li.) mit Schwiegertochter Angelika Bünzen (li.), Enkelin Franziska Bünzen (re.) sowie Urenkelin Lina mit Ururenkelin Elise.

Fünf Generationen von Frauen aus einer Familie leben in Wittenberger Passau. Die älteste ist 95 Jahre, ihre Ururenkelin gerade mal zehn Wochen alt. Wie sich das Leben von Frauen in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat, erzählen sie in einem Gespräch zum Muttertag am 14. Mai.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket