﻿Vier Verletzte nach schwerem Autounfall am Todendorfer Kreuz

Erneut gab es einen schweren Unfall an einer Kreuzung auf der Straße zwischen Schönberg und Lütjenburg (Kreis Plön). Dieses Mal verunglückten drei Fahrzeuge am Todendorfer Kreuz. Es gab vier Verletzte. Die Ursache dieser Unfälle ist immer dieselbe.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück bereits am vergangenen Donnerstag. Ein 40-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung Todendorf die Landesstraße in Richtung Giekau überqueren. Dabei übersah er ein Auto, das in Richtung Lütjenburg fuhr.

Geschehen erinnert an Unfall in Hohenfelde

Der Wagen rammte seitlich das Fahrzeug des 40-Jährigen. Das wiederum wurde gegen ein Auto geschleudert, das an der Kreuzung auf Giekauer Seite korrekt wartete.

Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die drei weiteren Beteiligten verletzten sich nur leicht.

Erst Ende Oktober geschah ein Unfall an der Kreuzung in Hohenfelde. Dabei starb ein 85-jähriger Mann. Auch hier übersah eine Fahrerin einen Wagen, der auf der Landesstraße fuhr und eigentlich Vorfahrt hatte. In Hohenfelde gilt noch Tempo 100, während an anderen Kreuzungen auf der Straße schon eine Begrenzung auf 70 Stundenkilometer eingeführt ist.