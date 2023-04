﻿Vogelgeschrei aus Lautsprechern in Preetz: Anwohner sind genervt

Auf dem Berufsbildungszentrum in der Kührener Straße in Preetz steht schon seit März eine Vogelvergrämungsanlage. Alle paar Minuten ertönen Vogelschreie aus den Lautsprechern. Die Anwohner sind reichlich genervt. Doch die Anlage ist auf die Vögel abgestimmt.

Annegret Neugebauer (links) und Karin Reinhold-Fischer sind genervt von der Vogelvergrämungsanlage auf dem BBZ in der Kührener Straße.

Preetz. Ein panisches Krähengeräusch ertönt aus den Lautsprechern auf dem Dach des Berufsbildungszentrums in der Kührener Straße. Einige Möwen schreien los und fliegen verschreckt in die Luft. Dann ist wieder Ruhe. Ein paar Minuten später landen wieder ein paar Möwen auf dem Dach des Berufsbildungszentrums. Wieder ertönt das Krähengeräusch aus den Lautsprechern, wieder fliegen einige Möwen laut kreischend in die Luft. Eine Möwe allerdings bleibt sitzen und lässt sich von dem Geräusch nicht irritieren.

„Das geht den ganzen Tag so. Morgens um sechs geht es manchmal schon los“, sagt Anwohnerin Annegret Neugebauer. Sie ist reichlich genervt von der Vogelvergrämungsanlage, die auf dem Dach installiert wurde. „Das ist ein richtig unangenehmes Geräusch. Das geht so durch“, sagt sie. Annegret Neugebauer habe einmal mitgezählt und da seien die Vogelschreie 24 Mal innerhalb einer Stunde angegangen, sagt sie.

Preetz: Unterschriftensammlung gegen Vogelanlage

Von März bis Ende Mai soll die Anlage auf dem Dach stehen, teilte der Kreis mit. Er ist der Träger des Berufsbildungszentrums. Sie soll die Möwen vom Brüten abhalten. Doch das wollen die Anwohner nicht akzeptieren. Annegret Neugebauer und 92 weitere Anwohner unterschrieben bereits eine Unterschriftensammlung und fordern, dass die Anlage abgebaut werde.

„Das Geräusch macht mich aggressiv“, sagt Karin Reinhold-Fischer, Mitunterzeichnerin der Unterschriftensammlung. Ihr Garten grenzt direkt an das Schulgrundstück. Sie habe vor ein paar Tagen dort in der Sonne sitzen und lesen wollen. Doch die Vogelschreie haben sie so genervt, dass sie doch lieber drinnen das Buch weiter las, erzählt sie. „Das Geräusch kann man nicht ausblenden.“

BBZ Preetz: Möwenkot fiel auf Schüler

„Die Vergrämungsanlage ist notwendig, um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können“, erklärt Stefan Alt von der Liegenschaftsunterhaltung des Kreises Plön. Die Möwen, die auf dem Flachdach des Gebäudes nisten, seien dermaßen laut, das sie den Schulbetrieb störten.

Außerdem hätten die Tiere das Gebäude und den Schulhof stark verunreinigt und Schaden am Gebäude angerichtet, weil der Kot ätzend sei. „Die Lichtkuppeln auf dem Dach sind durchfeuchtet, weil die Gummidichtung durch den Kot der Möwen porös wurde“, erklärt Stefan Alt. Immer wieder müsse der Hausmeister die Dichtung erneuern. Auch Schüler und Schülerinnen seien nicht verschont geblieben. Auch auf ihnen sei der Möwenkot gelandet.

Er könne es verstehen, wenn die Anwohner genervt sind, sagt Alt. Doch die Anlage ließe sich nicht wirklich steuern. Die Vogelgeräusche aus den Lautsprechern ertönen, sobald eine Möwe sich in der Nähe auf das Flachdach setze. Daher ertöne der Ton nicht regelmäßig einmal in der Stunde, sondern eben unregelmäßig, wenn die Tiere dort sind. „Die Anlage ist sehr effektiv“, versichert Alt. Effektiver als beispielsweise Möwenspikes, also Drähte, die die Möwen abhalten sollen, sich zu setzen.

Dennoch verspricht Stefan Alt eine Verbesserung der Situation: „Wir haben schon mit dem Unternehmen, dem die Anlage gehört, gesprochen und wollen noch einmal feinjustieren, damit die Anwohner nicht ganz so gestört werden.“