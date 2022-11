﻿Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen im Kreis Plön

Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen finden in zahlreichen Städten und Gemeinden zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, statt.

Am Volkstrauertag wird im Kreis Plön an vielen Gedenkstätten der Kriegsgefallenen gedacht.

Kreis Plön. Von Anja Rüstmann Jorid Behn

Stolpe und Wankendorf: 11 Uhr, Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche im Anschluss an den Gottesdienst

Stein: 11 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal mit anschließendem Kaffeetrinken im Sportheim.

Selent: 11 Uhr, St.-Servatius-Kirche Selent, Gottesdienst mit Kranzniederlegungen

Schwentinental: 10 Uhr, St. Martins-Kirche, Gottesdienst mit Kranzniederlegung

Schwartbuck: 9.30 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal

Schönberg: 11 Uhr, Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem neuen Friedhof, Ansprache von Bürgermeister Peter Kokocinski und Pastor Björn Schwabe, musikalische Begleitung vom Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg

Ruhwinkel: 11.30 Uhr, Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal

Rathjensdorf: 11.30 Uhr, Gedenkfeier am Ehrenmal

Preetz: 9.30 Uhr, Gottesdienst in der Stadtkirche mit Pastorin Ute Parra, 11 Uhr Treffpunkt am Ehrenmal im Wehrberg, Rede des Stadtpräsidenten Hans-Jürgen Gärtner, anschließend Kranzniederlegung. Das Blasorchester des TSV Preetz umrahmt die Veranstaltung musikalisch.

Prasdorf: 11 Uhr, Kranzniederlegung am Mahnmal mit anschließendem Umtrunk im Dörpshus

Postfeld: 10 Uhr, Predigtgottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus

Pohnsdorf: 15 Uhr, Feierstunde zum Volkstrauertag im Dorfgemeinschaftshaus

Plön: 11 Uhr, Gottesdienst mit Schüler-Beiträgen und Musik in der Nikolaikirche, 12.15 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Bieberhöhe, anschließend Imbiss (Erbsensuppe) in der Cafeteria des Gymnasiums

Panker: 9.30 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal in Gadendorf

Mucheln: 15 Uhr, Andacht am Gedenkstein

Mönkeberg: 10 Uhr, Gottesdienst im Kirchensaal

Lutterbek: 14 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Pastor Moritz Müller der St. Katharinen-Kirchengemeinde in Probsteierhagen. Anschließend Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus.

Lütjenburg: 11 Uhr, Feierstunde Ehrenmal auf dem Vogelberg

Löptin: 11 Uhr, Kranzniederlegung am Denkmal

Lebrade: 10 Uhr, Gedenkfeier in der Kirche mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal

Laboe: 11.30 Uhr, Gedenkfeier im Kurpark an der Gedenkstätte

Krummbek: 15 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Pastor Björn Schwabe von der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg

Kalübbe: 10 Uhr, Gedenken am Ehrenmal

Heikendorf: 10 Uhr, Gottesdienst mit Kranzniederlegung am Gedenkstein auf dem Kirchplatz

Grebin: 10 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal in Schönweide, 10.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal in Grebin

Giekau: 11.15 Uhr, Kranzniederlegung der Gemeinden Giekau, Köhn und Tröndel mit dem Posaunenchor der Kirchengemeinde Giekau

Fargau: 9 Uhr, Andacht der Gemeinden Fargau-Pratjau, Schlesen und Stoltenberg in der Kirche mit Kranzniederlegung

Dersau: 11.45 Uhr, Gedenken am Ehrenmal

Dannau: 14 Uhr, Abmarsch vom Dorfplatz zum Ehrenmal

Brodersdorf: 11.30 Uhr, Kranzniederlegung am Ehrenmal

Bösdorf: 9.30 Uhr, Gedenkfeier am Ehrenmal in Bösdorf. Anschließend lädt die Gemeinde zu einem Warmgetränk ins Feuerwehrgerätehaus Kleinmeinsdorf ein.

Bendfeld: 14 Uhr, Kranzniederlegung durch die Feuerwehr Krummbek-Bendfeld an der Gedenkstätte mit Begleitung von Pastor Björn Schwabe von der ev.-luth. Kirche in Schönberg. Im Anschluss gibt es ein besinnliches Beisammensein im Dorfgemeinschaftshaus.

Barsbek: 10 Uhr, Abmarsch vom Bauhof (altes Gerätehaus) der Feuerwehr Probstei Nord zum Ehrenmal, danach Kranzniederlegung mit Ansprache von Bürgermeister Timo Schlabritz. Im Anschluss gibt es Kaffee und Frühstück im Feuerwehrhaus Probstei Nord.

Ascheberg: 9.30 Uhr, Feierstunde am Denkmal an der B 430, Ansprache von Gudrun Karp (Sozialverband), danach Kranzniederlegung. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Posaunenchor. Anschließend Gottesdienst in der Kirche.