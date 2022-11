﻿In Plön geht’s um den Kadettenfriedhof

Am Volkstrauertag wird an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert und gleichzeitig zu Versöhnung, Verständigung und Frieden gemahnt. In Plön findet in der Nikolaikirche eine Veranstaltung statt, die wieder von Schülerinnen und Schülern mitgestaltet wird.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket