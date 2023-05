﻿Von der Förderschule in den Job: Sven Biermann schaffte den schwierigen Weg

Preetz. Sven Biermann hatte Probleme in der Schule – Lernschwäche. Der junge Preetzer machte einen Abschluss an einer Förderschule. Von dort kann es ein schwieriger Weg in einen Beruf sein. Sven Biermann hat es mit der Unterstützung der Agentur für Arbeit geschafft: Er ist seit mehr als acht Monaten Beikoch in der Küche der Klinik Preetz.

Der stellvertretende Küchenleiter Chris Ahlborn äußert ein Lob nach dem anderen über seinen neuen Mitarbeiter. Immer pünktlich. Immer gründlich. Engagiert. Zuverlässig. Arbeitsam. Von seiner Begeisterung über die Einstellung von Sven Biermann rückt er nicht ab, „auch wenn es manchmal langsamer geht. Wir haben einen Superkollegen gefunden“. Das sagt er aus Überzeugung.

Teamarbeit: So arbeitet die Küche in der Klinik Preetz

Der 21-Jährige hat seinen Platz im Küchenteam der Klinik Preetz gefunden. 32 Mitarbeiter sorgen dafür, dass frisch gekochtes Essen auf den Tisch kommt. 450 Mittagsessen liefern sie täglich aus. Nicht nur für die Patienten und Mitarbeiter der Klinik – auch das Seniorenheim gegenüber und ein Kindergarten werden beliefert.

Kochen, einfrieren und aufwärmen: So machen es viele Krankenhäuser heute. Das ist aber nicht die Philosophie in der Klinik Preetz, was das Essen angeht.

Sven Biermann kümmert sich um die Salate, hilft beim Portionieren der Speisen am Fließband oder arbeitet am Abwasch. Langfristig soll er den Köchen in der Klinik zur Seite stehen – wenn er mehr Routine in der Küche hat.

Von der Schule in den Beruf: Das war der Weg von Sven Biermann

Wie hat Biermann es so weit geschafft? Die Agentur für Arbeit vermittelte ihm nach der Schule einen Platz beim Jugendaufbauwerk auf dem Koppelsberg in Plön. Dort lernte er mehrere Berufe kennen. Eigentlich liebäugelte er mit dem Garten- und Landschaftsbau. Als das nicht klappte, erwachte seine Begeisterung für die Küche.

Die nächste Station auf dem Weg in den Beruf war das Berufsbildungszentrum in Preetz. Hier gab es noch einmal Unterricht, zum Beispiel in Deutsch oder Rechnen. In den Fächern, in denen es noch nicht so gut klappte bei dem jungen Mann.

Seine dreijährige Ausbildung zum Beikoch absolvierte er in dem Restaurant „Schwan“ in Preetz. Das Restaurant ist eine Einrichtung in Trägerschaft des Kreisjugendringes, die junge Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützt.

Das war für Sven Biermann ein Problem während der Ausbildung

Das größte Problem: Die Berufsschule dafür liegt in Neumünster. Ein langer Weg dorthin von Preetz mit der Bahn. Biermann musste an solchen Tagen um vier Uhr aufstehen, um rechtzeitig beim Unterricht zu sein. Und das auch, wenn er am Tag zuvor lange gearbeitet hatte. Der Preetzer: „Das war keine sehr lange Nacht und wenig Schlaf.“

Nach drei Jahren schaffte er dann seinen Abschluss als Beikoch. Die bestandenen Prüfungen bedeuten für ihn zusätzlich den Hauptschulabschluss.

Darum freut sich die Klinik Preetz über den neuen Mitarbeiter

Seine anschließende Bewerbung bei der Klinik Preetz fiel auf fruchtbaren Boden. „Von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt ist das Fachpersonal knapp“, sagt Klinik-Geschäftsführer Alexander Gross. Er nennt seinen Küchenmitarbeiter ein „Paradebeispiel“ dafür, wie gut eine Integration funktionieren kann.

Die Agentur für Arbeit vermittelt jedes Jahr 22 junge Menschen mit Lernbeeinträchtigung in die Ausbildung, so Ulrike Ahlers, Teamleiterin für Rehabilitation und Teilhabe. 70 bis 80 Prozent davon schaffen den Sprung in den Arbeitsmarkt. Hans-Martin Rump, Leiter der Agentur, sagt zu dieser Erfolgsquote: „Jeder Mensch hat seine Stärken.“

Die Integration von Menschen mit Lernschwächen ist auch arbeitsmarktpolitisch von Bedeutung. Rump: „Der Arbeitskräftebedarf ist im Kreis Plön unverändert hoch.“ Auch deswegen sei es wichtig, jeden jungen Menschen in eine Ausbildung und in eine Beschäftigung zu bringen. Wenn man das Lob des stellvertretenden Küchenleiters Chris Ahlborn noch einmal hört: Bei Sven Biermann ist das 100-prozentig gelungen.

