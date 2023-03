﻿Fünf Monate wanderte Swantje Ehrens durch Norwegen

2800 Kilometer bis zum Nordkap: In 136 Tagen hat es Swantje Ehrens geschafft. Von diesem Abenteuer berichtet sie in der Reisediele im Sportheim Lepahn in einem Multimediavortrag am 24. März.

