Suchaktion gestartet

Das Verschwinden eines Seeanns beschäftigt die Wasserschutzpolizei Kiel. Der Mann war beim Einschleusen des Frachters am Dienstag in den Kanal bei Brunsbüttel noch an Bord. Als der Frachter dann gegen 23 Uhr in Kiel-Holstenau ausschleusen sollte, fehlte er. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei suchten in der Nacht den Kanal bei Kiel ab.