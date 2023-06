﻿Bürgschaft fehlt: Bürger in Preetz fordern dringend Hilfe bei Wärmewende

Preetz. Die Wärmewende lässt auf sich warten. Zumindest für die nördlichen Stadtteile von Preetz. In der Jahresversammlung der Preetzer Bürger-Energie-Genossenschaft (PreEG), die ein Wärmenetz mit erneuerbaren Energien plant, brachte Vorsitzender Hans Eimannsberger keine frohen Botschaften mit. Größte Hürde ist eine vom Bankenkonsortium geforderte Bürgschaft – dabei schien das Problem letztes Jahr schon gelöst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist fast sechs Jahre her, dass der damalige Umweltminister Robert Habeck eine flammende Rede für die PreBEG hielt und die Wärmeversorgung aus einer Solarthermie- und Holzhackschnitzelanlage, die auf dem Gemeindegebiet von Pohnsdorf errichtet werden sollen, als Leuchtturmprojekt pries. Doch immer wieder fehlte die Unterstützung von Behörden, sodass sich die Planung verzögerte.

Solarthermie: Bürgschaft der Stadt Preetz über zehn Millionen Euro

Die Stadtvertretung Preetz stand dagegen hinter dem Projekt. Als die Banken eine Bürgschaft über 6,4 Millionen Euro (80 Prozent der Darlehenssumme) forderten, beschlossen die Kommunalpolitiker im vergangenen Jahr eine Bürgschaft bis zu zehn Millionen Euro für die Preetzer Bürger-Energie-Genossenschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das hat mir die Brust ordentlich gelöst“, gab Eimannsberger zu. Zumal die Stadtvertretung in diesem Jahr auch die von der Gemeinde Pohnsdorf geforderte Rückbau-Bürgschaft für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 670 000 Euro mit in die Zehn-Millionen-Euro-Bürgschaft einschloss.

Preetz: Millionenschwere Förderzusage vom Bund

Als dann Ende vergangenen Jahres eine Förderzusage über 11 453 208 Euro vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kam, wähnte sich die PreBEG auf der Zielgeraden. Immerhin deckte diese Summe die Hälfte der Investitionskosten. Im August 2023 sollte der erste Spatenstich sein.

Doch dann kam es knüppeldick. Die Stadt Preetz, die in den vergangenen Jahren immer einen ausgeglichenen Haushalt hatte, hat nun ein Minus. Die Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro durch die neue Kita-Reform und die stark gestiegenen Energiekosten für städtische Liegenschaften konnten nicht aufgefangen werden.

Preetz braucht Genehmigung der Kommunalaufsicht

Bei einem defizitären Haushalt ist allerdings die Zustimmung der Kommunalaufsicht für die Bürgschaft notwendig. „Aber die Signale sind nicht positiv“, bedauerte Eimannsberger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umso mehr freute er sich, als Ministerpräsident Daniel Günther kurz vor der Kommunalwahl im Mai ankündigte, kommunale Wärmenetze mit Bürgschaften in Höhe von zwei Milliarden Euro zu unterstützen. Auf Nachfrage habe sich jedoch herausgestellt, dass damit nicht vor Ende des Jahres, eher 2024 zu rechnen sei, so Eimannsberger.

Die nördlichen Stadtteile von Preetz (im Hintergrund der Postsee) könnten mit dem Wärmenetz der Preetzer Bürger-Energie-Genossenschaft versorgt werden. © Quelle: Ulf Dahl

„Ich höre immer wieder: Sie sind ihrer Zeit um fünf Jahre voraus“, beklagte er. So lange könne man aber einfach nicht warten. Das Projekt sei zwingend erforderlich für das Ziel der Stadt Preetz, bis 2030 klimaneutral zu sein. Ein Zuhörer drückte es drastisch aus: „Wenn das Land uns nicht unterstützt, kann es uns das Kreuz brechen.“

200 Unterschriften für Petition an Ministerpräsident Günther

Die anwesenden Haus- und Wohnungseigentümer wollten diese Verzögerungen nicht mehr hinnehmen. Noch in der Sitzung wurde beschlossen, eine Petition an den Ministerpräsidenten zu schicken. Der vorgelesene Entwurf fand Zustimmung, rund 200 Unterschriften wurden noch am selben Abend geleistet. Die Petition wurde bereits am nächsten Tag an Daniel Günther abgeschickt.

Eine kämpferische Ansprache hielt auch Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner. „Wir nutzen über alle Fraktionen hinweg unsere Kanäle und tun, was wir können“, versprach er. „Aus tiefster Überzeugung wollen wir alle, dass es gelingt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Es gibt aber noch weitere Probleme. So fordern die Banken auch eine Erhöhung der Eigenkapitalquote um eine Million Euro. Um das zu erreichen, wurde einem Vorschlag des PreBEG-Vorstandes zugestimmt: Alle Mitglieder überweisen eine Fördersumme von 2770 Euro, die ihnen für eine Heizung aus erneuerbaren Energien zusteht, an die Genossenschaft. Die Abstimmung muss aber noch in einem schriftlichen Verfahren bestätigt werden, ein entsprechendes Schreiben wird an die Mitglieder verschickt.

Mitglieder der PreBEG kaufen weitere Genossenschaftsanteile

Außerdem ist ein Überbrückungsdarlehen für weitere Planungsaufträge erforderlich. Dafür verlangen die Banken ein Drittel Eigenkapital. Die Mitglieder stimmten zu, noch einmal fünf Genossenschaftsanteile zu je 100 Euro zu zeichnen.

Laut aktuellem Stand hat die PreBEG 367 Mitglieder. In Pohnsdorf wollen sich noch zusätzlich 29 Hauseigentümer anschließen. Damit seien 100 Prozent der erforderlichen Wärmemenge erreicht, so Eimannsberger. Es gebe aber auch acht Mitglieder, die ausgetreten seien: „Fast alle deshalb, weil die alten Kessel defekt waren und sie sich neue Heizungen gekauft haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eimannsberger zeigte die nächsten Schritte auf, die noch abgeschlossen werden müssen: Bürgschaftsproblem lösen, Durchführungsvertrag mit Pohnsdorf abschließen, Darlehensverträge mit der Bank unterzeichnen, Gebäudeplanung erstellen. „Erster Spatenstich? Da wage ich keine einzige Prognose mehr.“

KN