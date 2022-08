﻿Wandern für die Seele durch die Holsteinische Schweiz

Beate König präsentiert in ihrem Buch Wohlfühlwege. 20 Touren für Genießer, zum Entschleunigen, zum Erfrischen, um eine Auszeit zu nehmen oder mit Weitblick. „Wandern für die Seele“ ist im Droste-Verlag erschienen und macht Lust, die Holsteinische Schweiz zu Fuß zu entdecken.

Plön. Monatelang wanderte Beate König (59), immer an ihren freien Tagen, durch die Holsteinische Schweiz. Den Wanderschuhen ist das anzusehen, das Profil der Sohle hat gelitten. Aber es hat sich gelohnt. Denn die Autorin und KN-Redakteurin aus Kiel hat einige Strecken ausfindig gemacht, die so nicht ausgeschildert sind. „Wohlfühlwege“ nennt sie die Touren. 20 Stück sind in dem Buch „Wandern für die Seele“ zu finden, das jetzt im Droste-Verlag erschienen ist.

„Ich wollte wissen, wohin dieser oder jene Weg führt“, erzählt sie. Einen Wanderführer für die Holsteinische Schweiz gab es so nicht, also stiefelte sie selber los. Mit der Spiegelreflexkamera sowie Notizbuch und Stift. „Das hat sich aber als nicht so praktisch herausgestellt“, sagt sie. Also wechselte sie zur Diktierfunktion ihres Mobiltelefons. Zweiter Weg rechts, über die Brücke, dann links...