﻿Warnstreik der VKP-Busfahrer: Das waren die Folgen

Preetz. „Heute Warnstreik!“: Das rote Schild leuchtete am Mittwochmorgen schon von Weitem vor dem Betriebshof der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) in Preetz. Auf dem Gelände hatten sich Busfahrer mit gelben Warnwesten und Fahnen versammelt, um für einen höheren Lohn zu kämpfen. Die Busse blieben den ganzen Tag im Depot. Das betraf auch die Schülerbeförderung.

„Die Arbeitsbedingungen sind nicht ganz optimal, aber auch nicht schlecht“, sagte Sven-Lars Freese auf dem VKP-Betriebshof. Die Busfahrer benötigten aber ein deutliches Lohn-Plus. „Die Lebenshaltungskosten sind in den vergangenen Monaten so extrem gestiegen, dass viele Kollegen mit dem, was bezahlt wird, nicht mehr über die Runden kommen.“

Manche Busfahrer auch im Kreis Plön müssen aufstocken

Gerade in Corona-Zeiten hätten die Busfahrer der VKP einen besonderen Einsatz gezeigt. „Wir sind auch in schwierigen Zeiten immer gefahren, während andere Unternehmen Notfallpläne aufstellen mussten“, betonte Freese.

Doch es müsse sich lohnen, arbeiten zu gehen. Die Einsatzbereitschaft sei da, man müsse aber auch einkaufen gehen können. Manche Busfahrer müssten aufstocken. „Es ist wichtig, dass wir vor der nächsten Runde zeigen, dass es uns ernst ist und wir mit dem bisherigen Angebot nicht einverstanden sind.“

Und wenn man den Lohn dem Arbeitsaufwand gegenüberstelle, werde die Diskrepanz angesichts der Schicht-, Sonn- und Feiertagsdienste immer größer. Wenn einer krank werde, müsse ein anderer einspringen. „Wir haben eine Arbeit, bei der man nicht sagen kann, ach, das mache ich morgen.“

Ohne guten Lohn fehlt der Nachwuchs für Busfahrer

Sie hörten von der Regierung immer, dass der ÖPNV gestärkt werden müsse. Doch ohne entsprechende Bezahlung werde es schwierig, Nachwuchs zu finden. Allein im nördlichen Bereich mit VKP, Kieler Verkehrsgesellschaft und Autokraft fehlten bald mehr als 200 Busfahrerinnen und Busfahrer, sagte Freese.

Die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Preetz ist sonst an Markttagen zu den Abfahrtszeiten immer voll besetzt, doch am Mittwochvormittag wartet niemand auf den Bus. © Quelle: Silke Rönnau

Für ihn selbst sei es ein Traumjob. „Ich bin Busfahrer mit Leidenschaft und liebe den Kontakt mit den Menschen“, schwärmte er. Gerade wenn man über Land fahre, bekomme man viel Dankbarkeit und Anerkennung von den Fahrgästen. Je weiter man Richtung Kiel komme, desto weniger werde es allerdings. „Wenn man in Kiel fünf Minuten zu spät kommt, wird gleich gemeckert – hier auf dem Land freuen sie sich eher, dass man bei Wind und Wetter fährt.“

Man kümmere sich als Busfahrer auch um die Lütten, die mal vergessen auszusteigen. Die kämen dann am nächsten Tag mit einer Tafel Schokolade und bedankten sich. „Und dann weiß man, warum man diesen Job gerne macht.“

40 bis 60 von 170 Fahrkindern fehlten in der Schule Schönberg

Der VKP-Warnstreik hatte auch Einfluss auf die Schülerbeförderung im Kreis Plön. An der Grundschule an den Salzwiesen in Schönberg fehlten laut Sekretariat etwa drei bis vier Kinder pro Schulklasse, weil sie nicht mit dem Bus zur Schule kommen konnten. Insgesamt, schätzte Monika Hahn, blieben etwa 40 bis 60 von insgesamt 170 Fahrkindern aus den umliegenden Dörfern dem Unterricht fern – manche sogar unabgemeldet.

An der benachbarten Gemeinschaftsschule Probstei habe es nach Auskunft des Sekretariats „diverse Anrufe“ aufgrund des VKP-Warnstreiks gegeben. Davon betroffen seien auch einige Schülerinnen und Schüler gewesen, die sich derzeit auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiteten, erklärte Katja Müller. Diese seien mit Unterlagen digital versorgt worden.

Am Mittwoch wurden an der Gemeinschaftsschule Probstei aber auch Abiturprüfungen geschrieben. Die Prüflinge seien trotz Warnstreiks vollzählig in der Schule erschienen.

Taxiunternehmen in Preetz meldet keine erhöhte Nachfrage

In der Preetzer Innenstadt blieben die Bushaltestellen in der Bahnhofstraße und am Garnkorb, an denen sonst am Markttag viele Menschen auf einen Bus warten, leer. Der Preetzer Taxi-Unternehmer Michael Clemens verzeichnete allerdings keine erhöhte Nachfrage. Der Streik sei zu früh angekündigt worden, so hätten sich die Busfahrgäste rechtzeitig andere Mitfahrgelegenheiten organisieren können. „Wenn die Busfahrer spontaner streiken, haben wir mehr davon“, sagte er lachend.