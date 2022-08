﻿Warum der Große Plöner See so ein beliebtes Tauchrevier ist

Das Tauchrevier Großer Plöner See ist beliebt. Die Tauchgemeinschaft geht gerne in der Plöner Stadtbucht ins Wasser – der Einstieg ist für sie ideal. Die Taucher hoffen, dass das so bleibt.

