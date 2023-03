﻿Warum die Plöner Jugendherberge 2022 wieder gut gebucht war

Den größten Anteil an den 7400 Gästen im vergangenen Jahr in der Jugendherberge Plön machten Klassenfahrten und Gruppenreisen aus. Für Seminare und Freizeiten eignet sich die Einrichtung direkt am Großen Plöner See besonders. Und es ist die einzige Jugendherberge im Kreis Plön.

Plön. Ein „Rekordergebnis“ vermeldet der Jugendherbergen-Landesverband Nordmark für das vergangene Jahr. Und das, obwohl wegen der Corona-Regeln 2022 erst später geöffnet werden durfte. Im Kreis Plön gibt es zurzeit nur noch eine Jugendherberge – in Plön. Das Schönberger Haus dient als Flüchtlingsunterkunft und einem Kindergarten als Überbrückung. Profitiert die Plöner Herberge am Fuße des Koppelsberges davon?

Gesa Kunst-Görg und Valentin Görg sitzen im Gemeinschaftsraum. Tulpen stehen auf jedem Tisch, Gäste reisen heute erst am Abend an. Da bleibt Zeit für einen Rückblick aufs vergangene Jahr. „Ein Rekordjahr war das nicht“, sagt Valentin Görg. Aber es war gut: In neun Monaten wurden so viele Übernachtungen gezählt wie im gesamten Vor-Corona-Jahr 2019.

Einige Besuche wurden 2022 verschoben – auch in den Winter

„Das waren tatsächlich 25 100“, erklärt Gesa Kunst-Görg. Im April wurde die Plöner Jugendherberge erst geöffnet. „Im Frühjahr hatte ich noch gedacht, das werde ein Katastrophen-Jahr mit vielen Stornierungen und Absagen.“ Wurde es aber nicht.

Einige Besuche mussten wegen Krankheitsfällen im Jahr verschoben werden. Und so kam es, dass im November noch 1700 Übernachtungen zu Buche schlugen, „sonst sind es in dem Monat 600 bis 800“, so Görg. Die grandiose Lage der Jugendherberge direkt am Großen Plöner See, neben der Segelschule und mit eigenem, kleinen Badestrand wird im Winter natürlich ganz anders genutzt als im Hochsommer. Dann geht es in die Gruppenräume, zum Beispiel für Erlebnispädagogik.

Dreimal im Jahr gibt es ein Näh-Camp in der Plöner Jugendherberge, das jeweils rund 50 Teilnehmerinnen für ein verlängertes Wochenende in die Einrichtung zieht. © Quelle: Anja Rüstmann/Archiv

7400 Gäste checkten also im vergangenen Jahr in der Plöner Jugendherberge ein. Mehr als die Hälfte, nämlich 53 Prozent, entfallen davon auf Klassenfahrten. Aber auch für viele Seminare wird Plön gebucht. 22 Prozent der Besucher gehören in diese Gruppe. Musiker, Hobby-Näherinnen oder die Zuckerschnuten gehören dazu. Familien, die mit minderjährigen Kindern anreisen, machen knapp 15 Prozent aus.

Dass jemand spontan im Sommer bei der Jugendherberge vorfährt und fragt, ob es ein freies Zimmer gibt, ist kaum noch der Fall. In Zeiten, wo niemand mehr ohne Handy in Urlaub geht, wird einfach vorgebucht. Kommen dennoch zum Beispiel Reiseradler – die Jugendherberge ist vom ADFC zertifiziert und trägt das Label „Bed & Bike“ – dann „bringen wir die eigentlich immer noch unter“, so Gesa Kunst-Görg.

Seit 1996 leitet die gemeinsam mit ihrem Mann die Plöner Jugendherberge. In der Zeit haben sie viele Gäste kommen und gehen sehen, neue Angebote erstellt, neue Ideen umgesetzt. Zum Beispiel wird im Sommer angeboten, dass Gäste in der Segelschule nebenan den Segelschein machen. „Im Moment wird das gefühlt verhaltener angenommen“, sagt die 59-Jährige, vielleicht halten die Familien ob der allgemeinen Preisteuerungen ihr Geld mehr zusammen.

Und sind nun mehr Gäste in Plön gelandet, weil die Schönberger Jugendherberge geschlossen hat? Gesa und Valentin Görg schütteln den Kopf. Dafür sind die Häuser zu unterschiedlich. Wer Schönberg bucht, will Strand und Ostsee. „Diese Gäste wechseln dann eher nach Scharbeutz, Dahme oder Fehmarn“, so Gesa Kunst-Görg.

Plöner Jugendherberge ist für die neue Saison gewappnet

Was aber für ein Plus gesorgt hat, waren Kinder- und Jugendmaßnahmen, die vom Sozialministerium gefördert wurden. Jungen Schleswig-Holsteinern aus finanzschwachen Familien wurde so in den Oster- und Herbstferien ein kleiner Urlaub in Plön ermöglicht, natürlich unter pädagogischer Betreuung.

Die Saison 2023 zieht jetzt langsam an. Die Plöner Jugendherberge ist auf Hochglanz geputzt. In der Nebensaison werden die Mitarbeiter nicht entlassen, sie werden für andere Aufgaben mit eingespannt – Sanierungen im Haus oder eben die Grundreinigung. „Wir sind glücklich, dass wir Mitarbeiter haben, die so viele Jahre schon hier arbeiten und uns verbunden sind“, sagen beide.