﻿Was Arbeitgeber im Kreis Plön unternehmen, um Mitarbeiter zu halten

Neue Mitarbeiter zu finden ist in vielen Branchen schwer. Nicht nur bei Fachkräften herrscht ein Mangel. Beim Unternehmensverband Ostholstein-Plön diskutierten Arbeitgeber über Lösungen und Ideen – auch, wie man Mitarbeiter in der Firma hält.

Kreis Plön. Geschäftsleute schlittern von einer Krise in die nächste. Erst Corona, jetzt Energiekrise, Inflation, weniger Aufträge, Materialknappheit, dazu die schwierige Personal-Suche – das ist keine gesunde Mischung. Der Unternehmensverband Ostholstein-Plön, in dem Betriebe, Unternehmen, Institutionen und Vereine aus Ostholstein und Plön sich zusammengeschlossen haben, kennt die Sorgen und Nöte.

Unternehmensverband-Geschäftsführer Hannes Wendroth lädt zum Informationsaustausch und Netzwerken ein. Die Probleme sind ähnlich. Ob Autohaus, Tischlerei, Gastronom, Spediteur – es gibt da vielleicht eine Lösung für alle. Das Stichwort ist Flexibilität.

Headhunter sind in einigen Branchen unterwegs

Wer Mitarbeiter hat, versucht alles, um sie zu halten. Denn die Suche nach neuen Kollegen ist schwierig. In der Kfz-Branche sind Headhunter unterwegs, berichtet Claus-Henrick Estorff vom gleichnamigen Autohaus in Plön. Auch der Mare Tischlerei in Preetz werden zum Beispiel Küchenmonteure abgeworben.

„Wir haben bisher in diesem Jahr 900 unserer Kunden in Arbeit integriert“, sagt Doreen Nickel, Bereichsleiterin beim Jobcenter Kreis Plön. 900 Arbeitslose, die wieder einen sozialversicherungspflichtigen Job haben. Und doch fehlt es in vielen Betrieben. Nicht nur Fachkräfte sind Mangelware. Doch woher soll das Personal kommen? Im Kreis Plön liegt die Arbeitslosenquote bei lediglich 3,7 Prozent.

„Wir müssen das Personal an uns binden“

Also muss sich um das eigene Personal gekümmert werden. „Wir müssen es an uns binden“, so Holger Weineck von der Spedition Rosenbaum in Lebrade. Mit guten Arbeitsbedingungen und vor allem flexiblen Arbeitszeiten. Dazu kommen Wertschätzung und Anerkennung, sagt Estorff. Dass Mitarbeiter eine ausgeglichene Work-Life-Balance schätzen ist natürlich längst im Kreis Plön angekommen.

Da fängt ein Mitarbeiter der Tischlerei bereits morgens um 6 Uhr an, um am frühen Nachmittag die Betreuung der Kinder zu übernehmen, wenn die Ehefrau zur Arbeit fährt. „Das ist ein Zukunftsmodell“, erklärt Birgit Müller, Inhaberin der Mare Tischlerei in Preetz. Sie kümmert sich intensiv um die Auszubildenden oder betankt auch schon mal am Sonntagabend alle Firmenfahrzeuge. Bei der Spedition Rosenbaum wird beispielsweise der Kollege zu Hause abgeholt, der keinen Führerschein besitzt.

Seinen Mitarbeitern ermöglicht er regelmäßig Vier-Tage-Wochen, außerdem längere Pausen. Claus-Henrick Estorff vom Autohaus in Plön baut außerdem auf Wertschätzung. © Quelle: Anja Rüstmann

Wiebke Kiß vom Café-Bistro Tarte in Plön wirbt mit guten Arbeitszeiten, „außerdem ist Flexibilität ganz wichtig“, sagt sie. Auch Zeitmodelle könne sie sich vorstellen. Ihre Aushilfen empfehlen sie als Arbeitgeber weiter, mit Mitarbeitern hat sie Geduld, auch wenn die Kommunikation schwierig ist. „Ich träume von einer Vier-Tage-Woche für die Belegschaft“, sagt Weineck. Und Estorff hat längere Pausenzeiten eingeführt und ermöglicht vielen Mitarbeitern im Wechsel auch mal eine Vier-Tage-Woche.

Gerd Wilkens, Geschäftsführer der Ostseeferienpark Holm GmbH und Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes Plön, berichtet von einer Dehoga-Rabatt-Karte für Mitarbeiter, die im kommenden Jahr angeboten wird. Chefs können sie kaufen und den Angestellten Schleswig-Holstein-weit zu einem Nachlass von 25 Prozent in der Gastronomie verhelfen.

Gutes Betriebsklima und Zusammenhalt

Er setzt in den eigenen Betrieben auf gutes Klima und beispielsweise besondere Weihnachtsfeiern, um den Mitarbeitern auch etwas zu bieten. „Das sorgt für Zusammenhalt“, sagt Wilkens. Und dann sei es auch kein Wunder, dass er Mitarbeiter oder Aushilfen beschäftigt aus Familien, die bereits in dritter Generation für ihn arbeiten.

Petra Weydmann von der Alten Musikschule in Preetz, die Ferienwohnungen und ein Ferienhaus vermietet, setzt auf Flexibilität. „Wichtig ist auch, dass die Atmosphäre stimmt“ sagt sie. Dazu gehört dann auch, dass Ferienwohnungen nach dem Auszug der Gäste nicht am gleichen Tag wieder vermietet werden, sondern unter Beachtung sämtlicher Hygieneregeln in Ruhe wieder hergerichtet werden können. Und dazu passt, dass sie außerdem einen Coworking-Space anbietet.

„Ich bin beeindruckt, was Sie für ihre Mitarbeiter machen“, sagt Doreen Nickel vom Jobcenter. Bei der Suche nach Personal sollte man sich öfter über Alternativen Gedanken machen. Unterstützung komme auf jeden Fall von den Jobcentern, versicherte sie.