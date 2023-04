﻿Das ist los am 1. Mai im Kreis Plön

Am 1. Mai 2023 wird im Kreis Plön gefeiert. In Dutzenden Orten stehen Veranstaltungen an. Hier lesen Sie sieben Tipps für Ausflüge mit Festen, Feuerwehr und Fischbrötchen.

Schönberg. Die Vorstandsmitglieder des Gewerbe- und Fremdenverkehrsvereins in Schönberg haben in ihrer Freizeit eine Sonderschicht eingelegt: Sie putzten den 14 Meter langen Stamm in den Schleswig-Holstein-Farben heraus, schraubten die kunstvoll gearbeiteten Schilder wieder an ihren Platz und bereiteten so das Maibaum-Richten vor, das in Schönberg, aber auch in vielen anderen Probstei-Gemeinden, eine lange Tradition hat.