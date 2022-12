﻿Wasserrohrbruch in Heikendorf: Unterricht fällt heute aus

In Heikendorf hat sich heute ein Wasserrohrbruch ereignet. Das melden die Gemeindewerke. Betroffen ist ganz Heikendorf. An der Grundschule fällt der Unterricht aus.

Wasserrohrbruch in Heikendorf: Heute fällt daher der Unterricht an der Grundschule aus.

Heikendorf. In Heikendorf hat sich am Dienstag ein Wasserrohrbruch an der Hauptleitung ereignet. Das melden die Gemeindewerke Heikendorf. Betroffen ist demnach der gesamte Ort.

Wie die Gemeindewerke Heikendorf weiter mitteilten, könnten die Arbeiten den ganzen Tag über dauern. Die Ursache für das Leck ist unklar.

Wasserrohrbruch an der Hauptleitung in Heikendorf: Unterricht an Grundschule fällt aus

Der Wasserrohrbruch an der Hauptleitung sorgte dafür, dass in einigen Haushalten in Heikendorf der Wasserdruck sank. An der Grundschule Heikendorf fiel aufgrund des Rohrbruchs der Unterricht aus. Eltern wurden gebeten, ihre Kinder bis zur dritten Stunde abzuholen. Die OGTS Heikendorf bietet eine Notbetreuung an.

Mitte Oktober waren Teile des Amtes Probstei ohne Trinkwasser. Schuld war auch damals ein Wasserrohrbruch in einer Hauptleitung in der Gemeinde Fiefbergen. Die Leitung dort versorgt die Probstei. Bis zum späten Abend waren Laboe, Fiebergen, Stein und Wendtorf aufgrund des Wasserrohrbruchs ohne Wasser.

In der Gemeinde Fiefbergen hatte die Feuerwehr über Lautsprecher bekannt gegeben, dass sich die Haushalte im Gerätehaus mit Wasser versorgen können. Der Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau beliefert die Gemeinden im Amt Probstei und Teile der Ämter Lütjenburg und Selent-Schlesen.