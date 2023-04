﻿Angst vor Lackschäden: Amt Selent hängt Wahlplakate ab und wieder auf

Der Wahlkampf in Selent (Kreis Plön) lief eine Woche lang nur eingeschränkt. Der Grund: Die Amtsverwaltung entfernte Wahlplakate von Straßenlaternen. Besonders betroffen war René Hendricks (SPD). Das ist die Geschichte dahinter.

Selent. René Hendricks aus Selent möchte für die SPD in den Plöner Kreistag einziehen. Eifrig hängte er in seiner Heimatgemeinde Wahlplakate auf – 60 Stück an 20 Laternen. Er staunte nicht schlecht, als plötzlich 30 davon vom Bauhof auf Anordnung der Amtsverwaltung abgehängt wurden. Was steckt dahinter?