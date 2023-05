﻿Offene Weidelandschaft in Schwentinental: Naturschutzprojekt in neuen Händen

Schwentinental. Die gelben Blüten der Sumpfdotterblume, die auf den Feuchtwiesen an der Schwentine wachsen, stechen schon von Weitem ins Auge. Es ist ein schöner Anblick, auf den die Biologin Marion Schumann stolz ist. Das merkt man ihr an. Auch wenn es hier auf den ersten Blick nicht so aussieht, gehört die Sumpfdotterblume zu den gefährdeten Pflanzenarten. Marion Schumann aber schaffte es, die Feuchtwiesen zwischen der Weinbergsiedlung und Preetz so zu bewirtschaften, dass sich zahlreiche gefährdete Pflanzenarten hier ausbreiten können – ein Projekt, das europaweite Bedeutung hat.

Doch jetzt ist Schluss, sagt Marion Schumann. Sie gibt ihre Arbeit an Dirk Andresen weiter, der sich in Zukunft um das Naturschutzprojekt kümmern soll. „Ich bin zu alt geworden“, sagt die 67-Jährige.

Die Feuchtwiesen an der Schwentine erstrahlen im Frühling durch eine gelbe Blütenpracht. Danach entsteht ein weißes Blütenmeer, gefolgt von einem roten und später im Jahr wieder einem weißen. © Quelle: Jorid Behn

30 Jahre lang bewirtschaftete Marion Schumann die Feuchtwiesen – als eine offene Weidelandschaft mit extensiver Tierhaltung. Nur wenige Tiere, beispielsweise Robustrinder, grasen auf großer Fläche, wodurch sich Pflanzen ausbreiten können. „Die Tiere suchen einige Bereiche mit gut schmeckenden Gräsern und Kräutern vermehrt auf, während andere Teile der Koppeln kaum beweidet werden“, erklärt Marion Schumann. Dadurch entwickle sich das Gebiet unterschiedlich, und es entstehe eine artenreiche Landschaft.

Offene Weidelandschaft an der Schwentine: Über 60 Hektar für den Naturschutz

Was einfach klingt, ist harte Arbeit. Aus der freiberuflichen Biologin wurde eine Landwirtin im Nebenerwerb mit 50 bis 70 Galloways. Die Arbeit nahm zwischenzeitlich ihre ganze Kraft in Anspruch, weshalb sie irgendwann einen Mitarbeiter zur Hilfe einstellte. „Was mich damals dazu geritten hat, kann ich auch nicht sagen“, sagt Marion Schumann und lacht. „Ich komme eigentlich aus der Stadt. Mit Landwirtschaft hatte ich nie etwas zu tun. Aber ich glaube, so etwas steckt einfach in einem.“

In den 80er Jahren hatte die Gemeinde Raisdorf die Flächen an der Schwentine-Niederung gekauft, um die Feuchtwiesen und ihre Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Später kauften auch das Komitee gegen den Vogelmord und die Stiftung Naturschutz weitere Flächen auf. Über 60 Hektar waren nun für den Naturschutz bestimmt. Die Schwentine-Niederung sei eines der seltenen Gebiete, in denen ein Durchströmungsmoor intakt geblieben sei, berichtet Marion Schumann. Doch die Flächen wurden in den 50er Jahren regelmäßig gemäht und mineralisch gedüngt. Die Folge: Zahlreiche Pflanzen verschwanden.

Projekt in Schwentinental: Feuchtwiesen werden mit der Hand gemäht

Um seltenen Pflanzen einen Lebensraum zu geben, befolgte Marion Schumann strenge Regeln, die sie sich selbst gegeben hatte. Einmal im Jahr, meist in der ersten Juli-Hälfte, wurden die Feuchtwiesen mit der Hand gemäht. „Schwere Maschinen können hier nicht fahren“, sagt Marion Schumann. Unterstützung bekam sie von freiwilligen Helfern und Ehrenamtlichen. „Wichtig ist der Mahdzeitpunkt, um das artenreiche Feuchtgrünland zu erhalten.“

Die Feuchtwiesen an der Schwentine müssen mit der Hand gemäht werden, weil schwere Maschinen auf dem Boden nicht fahren können. © Quelle: Jorid Behn

Eine zweite herausfordernde Aufgabe kam im Herbst. Dann mussten einige Galloways geschlachtet werden, damit die Herde nicht zu groß wird. Ihr Fleisch vermarktete Marion Schumann direkt und finanzierte sich damit ihre Kosten.

Doch die harte Arbeit hat sich offenbar ausgezahlt. Das Projekt gilt als Erfolg: Die Flächen wurden als europaweit bedeutendes Reservat gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ausgewiesen. „Es konnten sich seltene und landesweit gefährdete Pflanzengesellschaften entwickeln und in einigen Bereichen ausbreiten“, erzählt Marion Schumann.

Doch nicht nur die Pflanzenwelt profitierte von dem Naturschutzprojekt. Vögel, Frösche, Lurche, zahlreiche Insekten und auch die stark gefährdeten Ringelnattern fanden neuen Lebensraum. Schumanns Bilanz: „Hier konnten genau die Arten gefördert werden, die landesweit durchweg gefährdet sind.“