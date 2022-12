﻿Weihnachten im Krankenhaus Preetz: So sind die Besucherregeln

Die Krankheitswelle ist auch in den Krankenhäusern zu spüren. Ein Drittel aller Patienten in der Klinik in Preetz haben Infektionskrankheiten. Das Besuchsverbot soll über die Feiertage dennoch aufgehoben werden. So sind die Regeln.

