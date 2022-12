﻿Weihnachten mit der Ur-Uroma und mehr als 50 Verwandten

Weihnachten ist das Fest der Familie, von den Großeltern bis zum Kleinkind. Doch was, wenn da ein paar mehr Verwandte an den Tisch gehören. Und es nicht nur Enkel, sondern auch Urenkel und sogar Ur-Urenkel gibt? Inge Schlichting feierte Weihnachten deshalb mit allen vorab.

Schönkirchen/Kiel. Inge Schlichting hat sechs Kinder. Die und ihre Ehepartner möchten alle mit der rüstigen Mutter Weihnachten feiern. Aber auch die 20 Enkelkinder. Außerdem die 22 Urenkel. Und dann sind da noch zwei Ur-Urenkel. Macht 57. Jetzt wird’s unübersichtlich. Für jedes Wohnzimmer ist diese Familie zu groß. Deshalb feierte Inge Schlichting Weihnachten bereits ein Wochenende vorher. Mit allen zusammen, aber im Gasthof in Flüggendorf (Gemeinde Schönkirchen).

Inge Schlichting lebt seit 1963 in Kiel-Kroog. Ihre Familie wohnt nicht weit entfernt, der überwiegende Teil im Kreis Plön. Zum Beispiel Meike Schlichting-Kock in Fiefbergen, Birgit Kruse in Wankendorf, andere in Passade. Die weiteste Anreise hatten Urenkel Dominik mit Freundin Isabella und Ur-Urenkel Fynn aus Dortmund. Im Januar erwarten sie ihr zweites Kind. Inge Schlichting freut sich. Zwei Wochen lang sind die Dreieinhalb bei ihr im Haus zu Gast.

Zwei Jahre musste die Familienfeier ausfallen

Im Gasthof Arp in Flüggendorf waren nun also alle zusammengekommen. „Nur ein Schwiegersohn ist krank“, erzählt Inge Schlichting. Die 92-Jährige schaute sich um, auf die Einladung zum Brunch hatte sich die Familie gefreut, nicht zuletzt, weil so eine Feier zwei Jahre wegen Corona ausfallen musste. Nun sahen sich alle wieder.

„Diese Form unserer Familien-Weihnachtsfeier machen wir seit wohl 15 Jahren – als unsere Familie immer größer wurde“, sagt Tochter Birgit Kruse. Und wo liegen jetzt all die Geschenke? „Meine Mutter schenkt uns, dass wir hier sein dürfen“, so die Wankendorferin. „Ich möchte gar nichts geschenkt“, betont die Ur-Uroma, „höchstens einen Piccolo“, sagt sie augenzwinkernd. Eine Urenkelin hat ihr trotzdem selbst gebackene Kekse mitgebracht.

Von der Ur-Uroma bis zu den Ur-Urenkeln: Vorne sitzend Inge Schlichting, links neben ihr sitzt Tochter Kirsten Brecht-Hildebrandt, hinter der ihre Tochter Birte Brecht steht, links davon deren Sohn Dominik und die schwangere Freundin Isabella, auf seinem Arm Ur-Urenkel Fynn. Hinter der Ur-Uroma steht direkt Tochter Meike Schlichting-Kock, rechts davon deren Tochter Lydia-Lynn und daneben wiederum deren Tochter Selena-Sophie, die Ur-Urenkelin Maylin-Dorothea auf dem Arm hält. © Quelle: Anja Rüstmann

Das größte Geschenk sei für Inge Schlichting, dass die Familie zusammenkommt. „Es ist so ein wunderbares Gefühl“, sagt sie. Und alles ohne Zank und Streit! Ganz im Gegenteil. Ihre Familie zeichne sich durch den großen Zusammenhalt aus. Und so sei es ihr auch möglich, mit 92 Jahren noch zu Hause zu leben. Jeden Tag kommt eine Tochter oder eine Enkelin vorbei.

An ihrem Revers heftet ein Namensschild. Darauf steht „Inge“, außerdem „Mutti“, „Oma“ und „Uroma“. Es fehlt „Ur-Uroma“, passte nicht mehr. Die Ur-Urenkel Fynn und Maylin-Dorothea sind jeweils ein Jahr alt – die können ja noch gar nicht lesen. Außerdem weiß jeder, wer das Familienoberhaupt ist. „Ich kenne auch alle. Auch wenn sich manche Kinder ganz schön verändert haben“, erklärt Inge Schlichting. Sogar sämtliche Geburtstage kennt sie auswendig.

Bei den Namen wird es bei manchen Familienmitgliedern untereinander aber etwas schwierig. „Das liegt aber an den vielen Doppelnamen“, erzählen die Töchter. Kirsten Brecht-Hildebrandt aus Kiel-Kroog hat beispielsweise ihre Tochter Lydia-Lynn genannt, deren Tochter heißt Selena-Sophie, die wiederum das erste Ur-Urenkelkind von Inge Schlichting Maylin-Dorothea nannte. „Weil Dorothea der zweite Vorname der Ur-Uroma ist.“ Die Lösung, damit sich alle fehlerfrei ansprechen können: Es wurden Namensschilder gemacht.

Familie gibt in schweren Zeiten Halt

Inge Schlichting hat in ihrem Leben viel erlebt. Als Kind wurde sie im Krieg verschickt, nach Österreich, nach Dahme oder Föhr. „Die Schulen waren ja geschlossen“, erinnert sie sich. In Europa ist jetzt wieder Krieg. „Hoffentlich bleiben wir von allem verschont“, sagt sie. Und wie gut, dass gerade jetzt die Familie so viel Halt bietet.

Das Weihnachtsfest ein Wochenende zu früh endete nach einigen Stunden. Die Stimmung war gut, es wurde viel geredet, viel gegessen, ein paar Fotos wurden gemacht – wie vermutlich in fast jeder Familie. „Ich bin glücklich“, sagt Inge Schlichting.