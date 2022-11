54-Jährige wird in ihrer Wohnung in Preetz überfallen und ausgeraubt

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem schweren Raub: Eine 54-Jährige wurde am Mittwochvormittag vor oder in ihrer Wohnung in Preetz von einem Mann überwältigt und ausgeraubt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in der Wakendorfer Straße an.