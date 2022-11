Es war einmal ...? Nein, es findet wieder statt. Das Wintermärchen, das in Plön Weihnachtsstimmung verbreiten soll. Der Verein Stadtmarketing organisiert diesen Weihnachtsmarkt wieder, der im Dezember auf dem Marktplatz in Plön an der Nikolaikirche stattfindet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket