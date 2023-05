﻿Diese Fisch-Varianten servieren die Köche in der Region Lütjenburg

Lütjenburg/Hohwacht/Sehlendorf/Behrensdorf. Wer Fischbrötchen mag, ist am Sonnabend, 6. Mai, richtig in der Region Lütjenburg. 14 Restaurants, Imbisse und Institutionen präsentieren zum Weltfischbrötchentag von 11 bis 17 Uhr ausgefallene Kreationen. Schon beim Lesen der Angebote stellt sich Appetit ein.

Hohwacht: Das Eiszeitmuseum serviert an der Flunder Feuerlachs im Brötchen und Gravedlachs auf Schwarzbrot mit Honig-Senf-Soße oder Meerrettich. In Toms Hütte am Dünenweg gibt es gebratenes Kabeljaufilet mit Red-Cocos-Curry-Dip.

Der Alt-Hohwachter Fisch-Gourmet in der Strandstraße wartet mit Backfisch im Dinkelbrötchen mit Rum, Rohrzucker und Limetten-Mayonnaise auf – ein Hauch von Brasilien. Die Flunderbar am Strand neben der Flunder fällt mit veganen Fischbrötchen aus dem Rahmen. Auf der Speisekarte stehen zwei Variationen mit Karottenlachs.

Ein Fischbrötchen einmal mit Sweet-Chili

Fischbrötchen „Passionata“ erwartet die Gäste im Hotel Haus am Meer am Dünenweg. Auf dem Brötchen: Lachsfilet, Gurke, Passionsfrucht und Sweet Chili. Im Hotel Seeschlösschen nebenan lautet das Rezept: marinierter Fjordlachs auf Teriyaki-Creme mit Gurkenrelish in Baguettebrötchen.

Sehlendorfer Strand: Die Fischbar serviert Golrauch-Matjes mit Fischer-Creme. Beim Café Fleck finden sich die Klassiker: Matjes, Räucherlachs oder Krabben.

In Lütjenburg gibt es die Klassiker

Lütjenburg: Das Hotel Lüttje Burg am Markt bietet ein geräuchertes Matjesfilet mit Remoulade in einem Kartoffelbrötchen an. Das Café in der Bäckergrube ist mit Matjes, Lachs, Bismarck-Hering und Brathering dabei. „Bi Sleppenswien“ auf dem Rewe-Parkplatz warten Stremellachs mit Honig-Senf-Sauce auf die Hungrigen.

Behrensdorf: Im Klaubautermann im Hafen Lippe kommt Kabeljau mit Anchovisdressing und Bacon oder Matjesbrötchen mit Zwiebeln in warmes Baguette. Das Restaurant am Reiterhof, Neuland, setzt ebenfalls auf die Klassiker Matjes, Bismarck und Lachs.

Musik und Kunst im Rahmenprogramm in Hohwacht

Zum Fischbrötchen gibt es ein Rahmenprogramm in Hohwacht. Auf der Wiese an der Flunder malt der Künstler Aristide Hammann mit Kindern und allen, die Lust haben.

Auf der Seebrücke selbst spielt Sven Wildöer von 12 bis 14 Uhr Klavier. Musik gibt es auch beim Alt-Hohwachter Fischgourmet. Der Streetart-Künstler Aspiruno gestaltet Banner live nach dem Motto Fisch, Meer und Sonne.

Auch die Feuerwehr Hohwacht/Neudorf beteiligt sich am Fischbrötchentag. Ab 13 Uhr weiht sie auf dem Berliner Platz das neue Löschfahrzeug ein. Und hier gibt es eine gute Nachricht für diejenigen, die keinen Fisch mögen: Die Feuerwehr verkauft Bratwürstchen vom Grill.