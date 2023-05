﻿Heikendorf feiert das Fischbrötchen – Holzdeck mit Liegestühlen eingeweiht

Heikendorf. Als echter nordischer Feiertag lockte der Weltfischbrötchentag am ersten Maisonntag Heikendorfer und ihre Gäste zum fröhlichen Beisammensein an den Möltenorter Hafen. Kälte und Nieselregen zum Trotz hieß es frei nach der Kieler Poetry Slammerin Mona Harry: „Ob mit Firlefanz oder Gedöhns aufgetischt – Hauptsache knackiges Brötchen und frischer Fisch.“

Die „Currywurst des Nordens“ gibt es in den Variationen Dorschfrikadelle, Matjes, Bismarck, Brathering, Krabben, Lachs, Stremellachs und Makrelenfilet – und dann kommen die Feinheiten wie mit oder ohne Remoulade dazu. Zwiebeln sind ein Muss, Salatblättchen ein Kann.

„Auf den Matjes gehören für mich Zwiebeln“, schwärmte Wolfgang Ferner und biss herzhaft in sein Matjesbrötchen. Mutter Ingeborg Böttcher nickte. Sie aß das Gleiche. „Das ist praktischer beim Bestellen“, sagte Ferner und lachte.

Für die Heikendorfer ist der Weltfischbrötchentag etwas Besonderes. Wer mache sich zu Hause schon selber ein Fischbrötchen, fragte Wolfgang Ferner. Für Mutter und Sohn ist das klassische Matjesbrötchen eindeutig die „Currywurst des Nordens“.

Weltfischbrötchentag mit Glühwein

Hinter ihnen wurde von einem Fischkutter aus Glühwein ausgeschenkt. „Das haben wir uns heute Morgen spontan überlegt“, erzählte Fischer Björn Fischer bei der „Hundekälte“ von knapp zehn Grad. Premiere auf dem Weltfischbrötchentag hatte sein kleiner Verkaufswagen, vor dem die Menschen Schlange standen.

In Zeiten hoher Spritpreise, wenn man von See zurückkomme mit weniger, als man rausgefahren sei, so Fischer, müsse er sich ein weiteres Standbein zulegen. In einem großen Familienmeeting hätten sie die Rezepte für die Fischbrötchen durchprobiert. So sei auch das beliebte Zwiebelchutney entstanden.

Schräg gegenüber in einem Pavillon war die Stimmung bombig. Waltraut Ridder, Meike Herrmann und Karin Matthiesen „bauten“ Fischbrötchen. Brötchen aufschneiden, Butter drauf, Salat und dann alle Variationen von Fisch.

Das Geheimnis ihrer Fischbrötchen: „Mit Liebe gemacht.“ Sie belegten sie so, als wenn sie sie selber essen wollten, sagte Karin Matthiesen. „Keine Ecke darf frei sein, und es muss genügend drauf sein.“ Rund 300 Brötchen schmierten sie in drei Schichten mit je sechs Fischbrötchenbauerinnen an diesem Tag.

Holzdeck eingeweiht

Waltraut Ridder ist dabei, seit der Weltfischbrötchentag vor zehn Jahren am Möltenorter Hafen seinen Anfang nahm. Der 79-Jährigen mache es immer wieder Spaß. „Und wir bauen die Fischbrötchen auch nach Wunsch mal ohne Remoulade oder ohne Zwiebeln.“

Der Erlös, den die Damen vom Verein Fischerwelt Möltenort machten, kam dem Fischereimuseum zugute, das gleich um die Ecke liegt und an diesem Tag geöffnet hatte. Hier war es jedenfalls warm.

Anders auf dem kurz vorher von Bürgermeister Tade Peetz an der Nordmole frisch eröffneten Holzdeck. Das 560 000 Euro teure Deck an der sanierten Promenade in Möltenort sei ein „schöner Ort zum Verweilen“. Die 20 regennassen Liegestühle waren am Weltfischbrötchentag jedoch verwaist. Von „vereinzelter Kritik gegen das Holzdeck“ mochte Peetz nichts mehr wissen.

Flaschenpost vom Bürgermeister

Das seien nur wenige Stimmen gewesen, so der Bürgermeister. Über die 220 Quadratmeter große Terrasse mit Panorama-Blick auf die Bucht habe er viel Lob gehört. Glaselemente als Wind- und Wetterschutz bieten barrierefreies Verweilen mit maritimem Flair.

Weil das Deck seit Februar schon betreten werden kann, kamen die Mitarbeiter des Verwaltungschefs mit der Idee, lieber eine Flaschenpost ins Wasser zu werfen statt ein Band durchzuschneiden. Als Bürgermeister könne er jedoch nicht Müll in die Ostsee werfen, so Peetz unter Gelächter.

So war eine Flasche aus Holz mit Schwung im Meer gelandet. Sie enthielt einen Gutschein für einen Fischbrötchensnack mit Tade Peetz auf dem Holzdeck. Der Finder gewinne so „Qualitytime mit dem Bürgermeister“.