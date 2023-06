Nabu-Station Bottsand

Der Schweinswal ist der einzige heimische Wal in deutschen Gewässern. Doch seine Population ist besonders in der östlichen Ostsee vom Aussterben bedroht. So will man in der Nabu-Station Bottsand in Wendtorf jetzt mehr für den Schutz der Tiere tun.

