﻿Wenig Aufwand, wenig Geld: Fünf einfache Tipps für einen naturnahen Garten

Jeder einzelne Garten trägt zu einer Verbesserung des Klimaschutzes bei. Besonders dann, wenn er naturnah gestaltet ist. Annette Hinz vom BUND erklärt in ihrem Garten in Schwentinental, wie das mit wenig Mitteln gelingen kann.

Schwentinental. Es muss nicht gleich ein großer Gartenteich sein. Jede noch so kleine Ecke im Garten, die naturnah gestaltet ist, schafft wertvollen Lebensraum für Bienen, Insekten und andere Tiere. Annette Hinz vom BUND im Kreis Plön zeigt in ihrem Gartenparadies in Schwentinental, was man mit wenig Aufwand und wenig Geld kinderleicht umsetzen kann.