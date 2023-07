Siegerehrung zum Stadtradeln

Siegerehrung in Preetz: Rund 80 000 Kilometer legten die Teilnehmenden beim Wettbewerb Stadtradeln zurück.

80 000 Kilometer in drei Wochen – die Erfolgsbilanz beim Wettbewerb Stadtradeln kann sich in Preetz sehen lassen. Dabei traten einige Teams besonders stark in die Pedale. Das sind die Gewinner.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket