﻿Wettbewerb Stadtradeln in Preetz: Von Fahrrad-Flohmarkt bis Fahrrad-Pilgern

Drei Wochen lang Aktionen geplant

Preetz tritt für die bundesweite Aktion Stadtradeln wieder in die Pedale. Im Wettbewerb mit anderen Kommunen sollen viele Kilometer erradelt werden. Ziel ist es, vor dem Hintergrund des Klimawandels für ein Umdenken in der Mobilität zu sorgen und möglichst viele Menschen zum Umsteigen vom Auto aufs Fahrrad zu bewegen. So sieht das Programm in Preetz aus.

