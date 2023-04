﻿Wichtige Vorentscheidung für die Zukunft der Strandstraße in Hohwacht

In der Kontroverse um die geplanten neuen Ferienwohnungen in Hohwacht (Kreis Plön) ist eine Vorentscheidung gefallen. Der Bauausschuss legte sich einstimmig auf eine Lösung der Parkplatzfrage fest. So sieht die Empfehlung aus, die noch von der Gemeindevertretung bestätigt werden muss.

Hohwacht. In der Kontroverse um das zukünftige Bild in der Strandstraße in Hohwacht ist eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Der Bauausschuss verwarf einstimmig die Idee, in der Nähe ein Parkdeck zu bauen.

Das sollte die Autos der Menschen aufnehmen, die in den geplanten Ferienwohnungen unterkommen. Damit scheint klar: Die Firma Domus, die das Projekt in Alt-Hohwacht entwickelt, muss die Parkplätze auf ihrem Grundstück schaffen. Die Gemeindevertretung entscheidet abschließend in ihrer Sitzung am 25. April.

Das steckt hinter der Parkplatz-Kontroverse in Hohwacht

Damit hat Domus ein Platzproblem. Mehr Parkflächen bedeutet weniger Platz für die Gebäude. Am Ende könnten weniger Ferienwohnungen entstehen. Eine Alternative wäre, die Stellplätze zumindest teilweise unter die Erde zu verlegen. In einem städtebaulichen Wettbewerb zur Strandstraße schlug einer der Architekten genau diese Lösung vor.

Es gibt dafür ein Vorbild in Hohwacht. Die Ferienappartments am Dünenweg verfügen über Parkplätze unter den Gebäuden.

So hoch dürfen die Gebäude in der Strandstraße werden

Der Bauausschuss legte sich auch bei den die Dachhöhen fest. Im Bereich des zum Abriss stehenden Strandhotels beläuft sich die Firsthöhe auf 12,50 und die Traufhöhe auf 9,50 Meter. Die Gebäude, die zur Ostsee zeigen, sollen kleiner werden: Firsthöhe 10,50 Meter und Traufhöhe 6,50 Meter.

Die Einigkeit im Bauausschuss überrascht. In der Vergangenheit gab es dazu unterschiedliche Meinungen in dem Gremium. Der Zeitdruck scheint der Grund zu sein. „Wir müssen uns beeilen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Bünjer.

Ende September läuft die Veränderungssperre für das Gebiet in Alt-Hohwacht ab. Bis dahin muss die Gemeinde den neuen Bebauungsplan in Kraft gesetzt haben. Andernfalls verliert sie an Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung.

So könnte die Abstimmung in der Gemeindevertretung ablaufen

Das letzte Wort hat allerdings die Gemeindevertretung in der nächsten Woche, in der mehr Vertreter sitzen als im Bauausschuss. Bünjer geht aber davon aus, dass die Empfehlung des Ausschusses übernommen wird. „Wir wollen alle kein Parkdeck.“

Das Strandhotel ist seit 2020 im Besitz der Firma Domus. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Es besteht Einigkeit zwischen Gemeinde und dem Investor, dass hier etwas Neues entstehen soll. Auch Feriengäste schauen skeptisch auf die veralteten Fassaden.

Das sind die Pläne der Firma Domus

Die Firma Domus besitzt in unmittelbarer Nähe weitere Objekte, die ebenfalls nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Auch sie sollen abgerissen werden und Neubauten weichen. Die Zahl der Ferienwohnungen an dieser Stelle gab das Unternehmen zum Zeitpunkt des Kaufes mit rund 60 an.

Viele Hohwachter fürchten nun eine „Verklotzung“ des alten Fischerdorfes. Einige wenige wünschen sich, dass alles so bleibt, wie es einmal war. Vertreter des Tourismus sehen hingegen große Chancen, weil viele Quartiere und Pensionen im Ort keinen modernen Standard mehr bieten. Ein Neubau würde den Tourismus befördern.

Schon vor Corona errichtete Domus an der Strandstraße 50 neue Apartments. Die Nachfrage war riesig. Sie waren bereits vor Fertigstellung allesamt verkauft. In der Corona-Zeit sind die Nachfrage und die Preise weiter gestiegen.