﻿Wie Dorit Dahmke in Plön den Reiz der Wildpflanzenküche vermittelt

Plön. Der Mai ist der Monat, in dem die Natur zum Leben erwacht. Wie immer sind Spargel und Erdbeeren die frühesten Hauptdarsteller der Saison, flankiert von Rhabarber und Radieschen. Was die Frühlingsboten eint: Sie sind nicht nur populär, sondern auch nicht zu übersehen.

Durch Dorit Dahmkes Garten kann man dagegen streifen, ohne zu bemerken, dass man ringsum von Lebensmitteln umgeben ist. In der Plöner Schlossgärtnerei, die die studierte Biologin seit über 20 Jahren betreibt, sieht die Welt zwar frühlingshaft, aber nicht unbedingt essbar aus. Muss man hier noch warten, wenn man Frühlingshunger hat?

Die Alte Schlossgärtnerei in Plön ist heute ein essbares Wald- und Ökosystem

Im Gegenteil. Dorit Dahmke bückt sich, zupft ein paar grüne Blätter und reicht sie dem Besucher. Ihr Aroma wirkt so wie die Farbe: vor allem grün. Daneben kann man aber auch Noten von Spinat und Petersilie ausmachen. Worum es sich hier handelt? „Das ist tatsächlich Giersch“, berichtet Dahmke, die an diesem Nachmittag ihre erste Wildkräuter-Führung des Jahres leitet. Unter den Teilnehmenden hat so mancher reichlich von dieser Wildpflanze in seinem Garten. Eine gute Grundlage für einen Wildpflanzen-Salat, findet Dahmke.

Gleiches gilt für die jungen Brennnesselblätter, die ein paar Schritte weiter gesammelt werden. „Ich habe den Ehrgeiz, dass wir hier heute 20 Pflanzen für den Salat finden“, sagt Dahmke, die die Alte Schlossgärtnerei in Plön als „essbares Wald- und Ökosystem“ angelegt hat — und sich wünscht, dass solche Orte verbreiteter wären. Und so kommen im Laufe einer Pflückstunde reichlich Zutaten zusammen — von Löwenzahn über Gundermann bis hin zu jungen Lindenblättern.

Bei der Wildkräutersuche leistet eine App gute Dienste

Geeignete Pflanzen gibt es auch jenseits der Alten Schlossgärtnerei zuhauf. Doch wer sie in freier Wildbahn sammelt, muss dabei achtsam sein — denn oft haben sie Doppelgänger, die alles andere als bekömmlich sind. Während Dorit Dahmke ihren Gästen früher einen Kräuterführer als Handgepäck empfahl, reicht heute ein Besuch im App-Store, um sich auf eine Kräuterwanderung vorzubereiten: Hier gibt es die kostenlose App ObsIdentify. Per Handykamera erkennt diese sehr zuverlässig, was am Wegesrand wächst.

Für einen anderen Tipp gibt es kein Update: „Wer Wildpflanzen sucht, sollte dies abseits von Wegen tun und sie nicht in Bodennähe pflücken“, sagt Dorit Dahmke. Denn dort geraten auch Tiere mit ihnen in Kontakt. Will man auf Nummer sicher gehen, sollte man sich seine Lieblingspflanzen daher lieber kaufen und im eigenen Garten ziehen. Giersch wächst dort ja meist schon von alleine.

Frisch gepflückt auf den Teller: Kräuterwaffel mit Wildkräutersalat. © Quelle: Frank Peter

Und noch einen wichtigen Tipp hat Dahmke für die Teilnehmenden ihrer Führung: Beim Pflücken sollte man sich auf junge Blätter konzentrieren. „Denn die meisten Wildpflanzen und -kräuter verfügen von Natur aus über viele Bitterstoffe. Und je älter ein Blatt ist, desto mehr treten die in den Vordergrund“, erläutert Dahmke und zeigt auf die Löwenzahnblätter am Boden. Nicht umsonst würden sich diese auch hervorragend für die Herstellung von Getreidekaffee eignen. Und dieser sei nun einmal von Natur aus bitter.

Die Aromen vieler Wildpflanzen erinnern an andere Produkte

Aus den Blüten könne man dagegen einen schönen „Honig“ machen, wenn man sie mit Zuckerwasser aufkoche. Überhaupt erinnern die Aromen vieler Wildpflanzen an die anderer Produkte. Nicht von ungefähr tragen die Sprösslinge des Hopfens den Beinamen „Hopfenspargel“ und können wie grüner Spargel eingesetzt werden. Dorit Dahmke nutzt sie bei der Führung als schmackhafte Dekoration für eine Kräuterwaffel, die wie eine ganz normale Waffel gebacken und sich mit Kräutern versetzt gut als Einstieg in die Wildpflanzenküche eignet. „Da sie viele für den Körper ungewohnte Stoffe enthalten, sollte man sie zunächst nicht im Übermaß verzehren“, sagt Dahmke.

Dementsprechend empfiehlt sie auch für einen Salat, zunächst bewährte Zubereitungen durch einen Wildkräuteranteil zu ergänzen und diesen dann schrittweise zu erhöhen. Ein weiterer Geheimtipp für ein Gericht, das Erinnerungen an ein bekanntes Gemüse weckt: Spitzwegerich, auf dessen Basis man eine grüne Suppe zubereiten kann, die intensiv nach Champignons schmeckt.

Doch nicht nur Zutaten für herzhafte Zubereitungen finden sich in der Alten Schlossgärtnerei. Im Pflückkorb liegen am Ende der Führung auch Douglasiennadeln und die Blätter der Zuckerblattbrombeere. Aromatisiert man einen ganz normalen Pudding damit, kann man sich sicher sein, dass die Gäste bei dessen Verzehr ein wildes Wunder erleben.

Dorit Dahmke veranstaltet in der Alten Schlossgärtnerei regelmäßig Führungen. Nähere Informationen unter www.alte-schlossgaertnerei-ploen.de

