﻿Wie Plön den Pfützen auf dem Strandweg den Garaus macht

Plön. Ute und Michael Reckermann aus Münster waren mit ihren Fahrrädern am Freitagvormittag die ersten, die den sanierten Plöner Strandweg von der Fegetasche bis zur Rosenstraße testen durften. Anderthalb Wochen war die Strecke gesperrt gewesen, der Weg mit einer neuen Deckschicht versehen worden. Aus der bei schlechtem Wetter zur Matschwüste mutierten Pfützen-Slalom-Strecke ist ein komfortabler Weg geworden.

Ja, dieser Strandweg-Abschnitt lässt sich mit dem Rad jetzt prima befahren, sogar besser als so mancher gepflasterte oder asphaltierte Radweg in der Stadt. Ob die Rechnung der Stadt (Kosten: knapp 30 000 Euro brutto) aufgeht, wird der nächste Dauerregen zeigen. Bei Starkregen sei jeder wassergebundene Weg aber überfordert, erklärte André Lehmann von der bauausführenden Firma John (Görnitz).

Bürgermeisterin Mira Radünzel packte gemeinsam mit André Lehmann an, um die Absperrgitter zur Seite zu tragen. Das warteten die beiden Urlauber Ute und Michael Reckermann geduldig ab – und so sparten sie sich die Umleitung an der B 76 entlang.

So wurde der Strandweg saniert

Lehmann erläuterte, was am Strandweg-Belag genau gemacht wurde: 300 Tonnen Kies mit einem Anteil natürlichen Bindegemischs und auch einem Lehmanteil wurden auf dem rund 840 Meter langen Strandweg-Abschnitt aufgebracht. Vorher war der Weg an einigen Stellen etwas aufgelockert worden. Anschließend wurde nach gewalzt – ohne Vibration. „Das hätte die Bäume beeinträchtigt“, erklärte Fritz Heydemann vom Nabu. Auch ein Quergefälle von zwei Prozent wurde eingebaut.

Zwölf neue Sitzbänke und fünf grundsanierte Mülleimer sind aufgestellt worden, berichtete Michael Olesch aus dem Bauamt der Stadt. Was ihn aber ärgerte, war das Verhalten von Spaziergängern und Radlern. „Der Bauzaun wurde oft zur Seite geschoben, der Weg be- und vor allem die Ränder kaputt gefahren“, sagt er. Auch André Lehmann berichtet von Passanten, die völliges Unverständnis für die Sperrung äußerten. „Wir mussten nahezu täglich den Weg nachbessern.“

Am Strandweg zwischen Rosenstraße und Fegetasche scheiden sich aber ja schon lange die Geister. Als die Stadt im vergangenen Jahr mit einem Kokosstrick den Uferbereich und damit einen Trampelpfad absperrte, um die Natur zu schützen, gab es ausführliche Diskussionen, die schließlich in wüsten Beschimpfungen, Schmierereien auf Bänken und Schildern und auch Zerstörungswut gipfelten.

Es war noch der ehemalige Bürgermeister Lars Winter, der zum Jahresende die Strandweg-Sanierung in Auftrag gegeben hat, da noch 45 000 Euro aus Wegeunterhaltungsmitteln übrig waren. „Die Witterung ließ es aber nicht zu, mit den Arbeiten zu beginnen“, berichtet er. Nun wurde bewusst der Zeitraum nach Pfingsten gewählt. Der Weg wurde in „beachtlich kurzer Zeit“ saniert, lobte Mira Radünzel.

Noch jetzt zeugen allerdings zahlreiche Knoten im Strick von dem ausgeuferten Vandalismus im vergangenen Jahr. Diese Absperrung bleibt auch erst einmal, erklärte die Bürgermeisterin auf Nachfrage. Denn die Wegesränder brauchen noch Schutz, müssen Stabilität erlangen. Später werde dann besprochen, ob der Kokosstrick ganz oder in Teilen abgebaut werden kann.

Ob nun auch andere Teilstücke des Strandweges saniert werden, müsse politisch besprochen werden. „Das hier ist eine Teststrecke“, sagte Stephanie Meyer (Bündnis 90/Die Grünen), jetzt werde beobachtet, ob das Verfahren funktioniert und wie haltbar die Sanierung ist.

KN