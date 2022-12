﻿Kranke Igel – Endoparasit macht Stacheltieren zu schaffen

Viele von ihnen sind todkrank und brauchen ganz spezielle Medikamente: Igel. Im Wildtierheim Preetz gilt der Kampf in diesem Herbst Endoparasiten, die nur durch Mikroskopieren des Kots zu erkennen sind.

Auch diese vier Eulenkinder haben im Wildtierheim Preetz einen Mutterersatz gefunden und konnten später gesund in die Natur entlassen werden.

Preetz. Rund 280 kranke oder verletzte Tiere wurden bisher in diesem Jahr dem Wildtierheim Preetz übergeben. Eine Zahl, die den Vorjahren entspricht. Doch den ehrenamtlich arbeitenden Jugendlichen und Erwachsenen wurden erstmals ihre Grenzen aufgezeigt – trotz des Wissens, welches sie sich über die Jahre erarbeitet haben: Ein Endoparasit macht den Igeln zu schaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Moment hätten sie sehr wenig Tiere hier in Preetz, das sei zum Herbst und Winter hin normal, erzählt Wildtierheimleiterin Wiebke Bahruth. In einer Außenvoliere schwimmt eine Stockente mit gebrochenem Flügel und verletztem Bein. Ein Kollisionsopfer, berichtet Bahruth.

„Aber das wird langsam. Der Erpel humpelt nur noch ein bisschen.“ Einige Tiere bräuchten einfach ihre Zeit, bis sie wieder ausheilten. In zwei Wochen wird er vermutlich in die Freiheit entlassen. In einer Innenvoliere sitzt eine junge Silbermöwe, ebenfalls mit einem gebrochenen Flügel.

Wildtierheimleiterin Wiebke Bahruth mit einer verletzten jungen Silbermöwe. Im Wildtierheim Preetz wurden in diesem Jahr bereits 280 Vögel und Igel eingeliefert. © Quelle: Signe Hoppe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Tauben leiden unter Trichomonaden, erzählt Bahruth weiter. Diese parasitäre Erkrankung, auch Kropfseuche genannt, könne schlimme Abszesse verursachen und sei häufig tödlich. Eine Taube sei gerade beim Tierarzt und habe gute Chancen durchzukommen, so die Wildtierheimleiterin.

Wildtierheim Preetz rettete viele Greifvögel

„Es war ein wahnsinniges Greifvogel- und Eulenjahr“, sagt Bahruth im Rückblick. Zwölf Greifer wie Habicht, Sperber, Turm- und Wanderfalken, Rotmilan und Bussard hätten sie im Wildtierheim Preetz großgezogen.

Acht Waldohreulen und Waldkäuze wurden gesund zurück in die Freiheit entlassen. Sogar einem Fischadler hätten sie helfen können. „Diese Vögel beeindrucken natürlich.“

So helfen Sie den Tieren im Wildtierheim Preetz Unterstützung für das Wildtierheim Preetz ist mit einer aktiven oder passiven Mitgliedschaft im Förderverein Wildtierheim der Vogelschutzgruppe Preetz e.V. möglich. Mit einer Patenschaft für Hasen, Vögel oder Igel werden die Futterkosten für das jeweilige Tier übernommen – so eine Patenschaft kann auch verschenkt werden. Spenden mit dem Verwendungszweck „Wildtierheim/Vogelschutzgruppe Preetz - Spende“ gehen an: Kirchenkreis Plön-Segeberg (KG Preetz), Evangelische Bank, IBAN: DE69 5206 0410 1406 4637 46, BIC: GENODEF1EK1 oder über die Spendenplattform gooding.de. Infos auf www.wildtierheim.de/index.php

Der pensionierte Tierarzt Dr. Emmerichs aus Kiel schaut sich vor Ort die Greifvögel an und untersucht sie. „Damit entlasten wir die Tierarztpraxis Dr. Rehder in Preetz, die immer Zeit für uns hat und einen Riesenjob mit unseren Tieren macht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Igel seien in diesem Jahr das große Problem, klagt Wiebke Bahruth und erklärt die Gründe: Die Igel kämen immer früher im Heim an und seien zudem immer kränker. Ein tödlicher Endoparasit, der bisher überwiegend in Süddeutschland vorkam, quält die kleinen Stacheltiere inzwischen auch im Norden.

Wildtierheim Preetz: Mikroskopieren soll Igeln helfen

Der sogenannte Braunbrustigel gehört zu den ältesten noch lebenden Säugetieren der Erde. In Schleswig-Holstein steht das kleine Raubtier mittlerweile auf der Roten Liste gefährdeter Arten.

„Man kann was machen, aber man braucht das Wissen dazu“, beschreibt Bahruth das aktuelle Problem mit den erkrankten Igeln. Die Parasiten, die im Inneren des Körpers ihres Wirtes leben, bekäme man nur durch regelmäßiges Mikroskopieren des Igelkotes in den Griff. Hier käme auch eine Tierarztpraxis an ihre Grenzen.

Ariane Heinemann (14) kümmert sich in ihrer Freizeit um die kranken Tiere im Wildtierheim Preetz. Igel sind in diesem Jahr besonders untergewichtig und krank – sie sind häufig von Endoparasiten befallen. © Quelle: Signe Hoppe

Aus Spendengeldern haben sie im Wildtierheim Preetz ein gutes Mikroskop angeschafft. Das müsste eigentlich trocken und warm stehen, sagt Wiebke Bahruth lachend – und breitet vielsagend die Arme aus in dem kalten, klammen und alten Gebäude.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Januar will das Team des Wildtierheims lernen, wie es mit regelmäßigem Mikroskopieren die Parasiten bestimmen kann – um den Igeln schneller die richtigen Medikamente zu verabreichen. „Es bringt nichts, irgendein Medikament gegen Würmer und andere Parasiten zu geben“, erklärt Bahruth.

Dem Wildtierheim Preetz fehlen Helfer und Spenden

Der feste Stamm aus rund 25 ehrenamtlichen Helfern dünnt sich immer mal wieder aus, erzählt die Wildtierheimleiterin – weil die Schule dem meist jugendlichen Team viel Zeit beim Abschluss verlange oder ein Studium oder eine Ausbildung begonnen werde. Auch für die Instandhaltung der Gebäude in Preetz sucht Wiebke Baruth Hilfe.

Lesen Sie auch

Die Finanzierung sei für ein weiteres Jahr gesichert, sagt Bahruth. Sie ist die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin dank der Umweltlotterie Bingo und leitet das gesamte ehrenamtliche Engagement an und koordiniert es. Das Wildtierheim Preetz finanziert sich überwiegend aus Spenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gebraucht wird noch eine ganze Menge – Wiebke Bahruths Wunschliste ist lang. Es fehlt ein kleiner Apothekerschrank, es fehlen Hundesoftboxen und Hasenställe, die sich gut für kollidierte Greifvögel eigneten, außerdem Kunstrasenmatten für die Volieren, eine günstige Wohnung für die FÖJler und jemand mit handwerklichem Geschick für die Außenanlage.

Viele Tiere bleiben auch nach ihrer Auswilderung Stammgäste hier. Die größten Fans des Wildtierheims Preetz sind die Stockenten, die sich hier ihr Futter abholen. Eine Katze kommt seit mehr als zwölf Jahren und hat immer Hunger – die . Sie lässt aber die Enten in Ruhe.