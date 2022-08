Schönberg. Ein dreitägiges Programm zu Wasser und an Land sorgt am Wochenende vom 26. bis zum 28. August für reichlich Action am Schönberger Strand. Bereits zum sechsten Mal messen sich junge Windsurferinnen und Windsurfer aus ganz Deutschland im Rahmen der Baltic Beach Days auf der Ostsee. Doch neben Windsurfing und einem Stand Up Paddling-Wettbewerb wird auch für Landratten einiges geboten.

Sport, Spiel und Spaß lautet das Motto für jede Altersklasse bei den Baltic Beach Days am Schönberger Strand. Von der Seebrücke aus lassen sich die verschiedenen Rennen der Windsurfer an allen drei Tagen gut verfolgen. Mit speziellen Kindersegeln sind schon die Kleinsten mit am Start und messen sich beim Windsurf-Slalom. Ausrichter der Jugendregatta ist der dreifache Windsurf-Weltmeister und mehrfacher Deutscher Meister im Windsurfen Vincent Langer (35). Er lebt in Kiel und organisiert regelmäßig Windsurfcamps für Kinder.

Baltic Beach Days in Schönberg bieten mehr als Windsurfen

Etwas ruhiger geht es bei einem Wettbewerb im Stand Up Paddling zu, der am Sonnabend ab 13 Uhr von den Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Probstei auf der Ostsee vor dem Schönberger Strand ausgetragen wird. Für den „Edeka-Alpen-Cup“ haben die jungen Menschen Trainingseinheiten in der Surfschule Schönberg absolviert.

Ein KanJam-Turnier für Jedermann richtet das Kinder- und Jugendhaus der Gemeinde Schönberg am Sonnabend ab 14 Uhr unterhalb der Seebrücke aus. KanJam ist ein Trendsport, bei dem jeweils ein Zweier-Team versucht, eine Frisbee in eine Tonne (Kan) zu werfen (Jam). Am Beachpower-Container ist eine Anmeldung bis eine Stunde vor Turnierbeginn möglich.

Rund um die Schönberger Seebrücke gibt es ein buntes Rahmenprogramm. © Quelle: MSI

Neben den sportlichen Wettbewerben gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, kulinarischen Angeboten sowie Hüpfburg und Trampolin für die kleinen Gäste. Auf der Bühne vor der Seebrücke werden unter anderem Polo Lounge (Akustik Cover) am Freitag ab 20 Uhr, die Showband Zack Zillis am Sonnabend ab 20.30 Uhr und die Rockabilly-Band Jelly Bean am Sonntag ab 19 Uhr erwartet.

Die Baltic Beach Days enden mit einem Abschlussfeuerwerk über der Ostsee am Sonntag um 22 Uhr. Die Siegerehrung für die Meister im Vinc Youngster Cup ist für Sonntag ab 15 Uhr geplant.

Weitere Informationen finden sich auf www.schoenberg.de