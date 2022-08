﻿Wissen Sie schon, wann Sie „Jetzt ist Schluss“ sagen, Werner Kalinka?

Dobersdorf. Als Werner Kalinka 1977 in den schleswig-holsteinischen Landtag kam, unterbot er mit 25 Jahren und drei Monaten als jüngster Abgeordneter den Jahrzehnte alten Rekord von Gerhard Stoltenberg. Den zweiten Rekord stellt er heute als mittlerweile ältester Abgeordneter auf. Seit 45 Jahren gehört er – mit Unterbrechungen – dem Parlament an. Zusätzlich ist der 70-Jährige auch in der Gemeindevertretung Dobersdorf und im Kreistag Plön aktiv. Und ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Herr Kalinka, wie wurde Ihre Leidenschaft für Politik geweckt?

Werner Kalinka: Sehr prägend für mich war ein Satz meines damaligen Realschullehrers: Politik ist alles, was die Menschen angeht. Dieser Satz hat mich immer begleitet in meinem Denken. Als ich aufs Gymnasium in Kiel-Wellingdorf kam, wurde ich nach einiger Zeit Schulsprecher. Mein politisches Interesse war damals schon da. Ich gehörte zu den Mitgründern der Jungen Union in Schönberg, wurde schon bald Kreisvorsitzender und 1973 mit 20 Jahren Landesvorsitzender.

Was hat Sie damals geprägt?

Ein wesentlicher Teil meiner jüngeren politischen Entwicklung war geprägt vom Kalten Krieg und der Mauer. Ich habe immer an die Wiedervereinigung geglaubt. Wir haben hier im Kreis Plön und im Land für die Einheit demonstriert. Ich habe erlebt, wie ein östlicher Geheimdienst mich anwerben wollte, und habe nach der Wende das Buch „Stasi und kein Ende“ geschrieben.

„Wir sind wieder im Kalten Krieg“

Nach dem Mauerfall hat man gedacht: Nun ist für viele Jahre Frieden und alles gut. Stattdessen sind wir in dem schwersten Kalten Krieg, den man sich vorstellen kann.

War es immer Ihr Ziel, Politik zu machen?

Politiker kann man nicht einfach werden, das muss sich so ergeben. Es hängt von Wahlergebnissen und oft auch von Zufällen ab. 2000 hatte ich wieder für den Landtag kandidiert, aber war eigentlich auf der Liste aussichtslos platziert. Dann kam dieses Desaster – Stichwort Kohl-Spendenaffäre – und die Wahlkreise gingen alle verloren. So zog ich über die Liste doch noch in den Landtag ein. Man muss sich bewusst sein, dass es ein Mandat auf Zeit ist.

Sie haben in fünf Jahrzehnten Politik einiges miterlebt, zum Beispiel die Barschel-Affäre 1987. Was haben Sie gefühlt, als der Ministerpräsident tot in einer Badewanne im Genfer Hotel Beau Rivage aufgefunden wurde?

Es brach wie ein Gewitter über das Land herein. Auf den Medienansturm war das politische Kiel gar nicht vorbereitet. Mir wurde sehr schnell klar, dass diese Situation einschneidend sein würde. Und dass die Affäre nicht so war, wie sie sich zunächst dargestellt hat. Ich habe zwei Bücher dazu geschrieben, die bundesweit Beachtung gefunden haben. Ich glaube, ich habe hinreichend die erheblichen Zweifel dargelegt, dass es kein Selbstmord gewesen ist. Wir waren anfangs in einem Niemandsland der Informationen. Viele Unterlagen und Akten waren erst nach Jahren einsehbar. Seit geraumer Zeit arbeite ich weiter an diesem Thema. Das ist noch nicht endgültig zu Ende.

Zur Person: Das ist Werner Kalinka Werner Kalinka wurde 1952 in Fiefbergen geboren. Nach dem Abitur 1972 leistete er seinen Wehrdienst beim Bundesgrenzschutz. Er brach sein Jura-Studium ab und war als Journalist für die „Welt“, für Gruner + Jahr, den Bauer-Verlag und selbstständig tätig. Kalinka lebt seit fast 30 Jahren in Dobersdorf, ist dort seit rund 20 Jahren CDU-Ortsvorsitzender und seit 2019 in der Gemeindevertretung aktiv. Auch in der Kreispartei steht er an der Spitze (erstmals 1978) und ist seit etwa 30 Jahren Kreistagsabgeordneter. Kalinka war von 1977 bis 1983, von 2000 bis 2012 und ist wieder seit 2017 Landtagsabgeordneter.

Sie sind ja nicht nur im Landtag vertreten, sondern auch im Kreistag und in der Gemeindevertretung. Möchten Sie überall mitmischen?

In der Gemeindevertretung bin ich 2019 nachgerückt. Ich habe mich zum Beispiel für Tempo 30 in Lilienthal engagiert. Und als CDU-Kreisvorsitzender sollte man auch im Kreistag sein, sonst wird es schwierig. Wenn man kommunal aktiv ist, ist man sehr dicht an der Lebenswirklichkeit und erlebt viele Dinge in der praktischen Umsetzung konkreter.

Was war Ihr persönlicher Tiefschlag?

Tiefschläge habe ich aus meiner Sicht einige bekommen. Ich möchte sie nicht auflisten, aber ich bin durchaus manchmal von der SPD nicht gut behandelt worden.

Sie sind aber auch jemand, der sehr polarisiert.

Ja? Ich kann auch ausgleichend sein. Wenn man aber für Positionen steht, bleiben Kontroversen nicht aus. Politik ist nicht immer Schönwetter. Aber Respekt und Toleranz sollten selbstverständlich sein.

Und Ihr größter Erfolg?

Erfolge habe ich viele gehabt – da jetzt einen hervorzuheben, fällt mir schwer. Ich schaue auf viele Jahre zurück, die mir durchaus die Gelegenheit gegeben haben, auch für unseren Kreis Plön sehr gestaltend tätig zu sein. Wir haben im Kreis viel in die Infrastruktur und viel in die Schulen investiert.

Werner Kalinka über den Kreis Plön: „Balance zwischen Wirtschaft, Wohnen und Natur“

Der Kreis Plön ist wirtschaftlich stark und hat einen hohen Freizeit- und Erholungswert. Wir haben schon vor Jahren mit klimafördernden Maßnahmen begonnen. Ich freue mich, dass wir diese Balance zwischen wirtschaftlicher Kraft, Natur, schönem Wohnumfeld und einer guten Verkehrsinfrastruktur haben.

Was genau wurde für die Infrastruktur gemacht?

Wir haben richtig in den ÖPNV investiert. Welcher Kreis hat schon Alfa-Taxis? (Anm. d. Red: Anruf-Linien-Fahrten). Es gibt zwar hier und da Bürgerbusse, aber so ein kreisweites System gibt es sonst bislang nicht in einem Kreis in Schleswig-Holstein. Ich hätte gern noch mehr gemacht, nämlich ein Rufbus-System über Kreisgrenzen hinweg.

Was ist mit Radwegen?

Es gibt berechtigte Kritik am Zustand vieler Radwege. Wir sollten uns noch in diesem Jahr zu diesem Thema im Kreis positionieren: Nach welchen Gesichtspunkten bauen wir weitere Radwege? Die Kernfrage ist aber auch die, wie wir ein Sanierungsprogramm auflegen, damit die vielen Schadstellen vor allem durch Wurzelaufbrüche repariert werden können. Die sind nämlich das Hauptproblem. Deswegen findet in Giekau jetzt ein Modellversuch statt. Und man muss zum Beispiel angesichts von breiten Lastenrädern und schnellen E-Bikes und der Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern darüber nachdenken, ob die Benutzung von Radwegen klarere Regeln benötigt.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen?

Das Soziale. Das ist immer ein ganz großer Schwerpunkt in meinem Leben gewesen. Schon 2004 habe ich das Programm „Die soziale Balance wahren“ geschrieben. Der soziale Ausgleich ist wichtig. Die derzeitige Entwicklung der Preise ist für viele Menschen eine unheimlich schwere Last, nicht nur für die Bezieher staatlicher Leistungen.

Wie hat sich die Politik mit der Digitalisierung gewandelt?

Es ist alles schneller geworden. Man muss als Politiker jederzeit präsent sein. Ohne digitale Tätigkeiten kann man sich nicht mehr bewegen. Es wird einem heute alles Mögliche in die Mail-Kiste geschossen, und dann soll man am besten gestern schon alles bearbeitet haben.

Haben Beleidigungen und Bedrohungen in den sozialen Medien zugenommen?

Ach, es gab schon immer Menschen, die meinen, sie müssten sich überzogen äußern. Aber in den sozialen Netzwerken gibt es sehr schnell Gruppenbildungen, da muss man gegenhalten. Man kann kritisieren und auch attackieren, aber wenn jemand beleidigend wird, wird er gesperrt.

Wissen Sie schon, wann Sie sagen: Jetzt ist Schluss?

Solange ich im Kopf klar bin, beschäftige ich mich mit der Frage nicht. Wenn ich merken würde, das funktioniert nicht mehr, würde ich die Konsequenz ziehen. Aber ich denke, ich kann noch viel gestalten und auf den Weg bringen.