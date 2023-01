﻿Wittmoldts Bürgermeister hört im Sommer auf

45 Jahre kommunalpolitisch aktiv, davon 37 Jahre als Bürgermeister – Gerold Fahrenkrog (76) aus Wittmoldt hat die ehrenamtliche Arbeit immer Spaß gemacht. Doch zur nächsten Kommunalwahl im Mai tritt er nicht wieder an. Jetzt sind andere an der Reihe.

Wittmoldt. Am Pfeiler auf der Auffahrt zu seinem Haus hängt das Schild mit dem Wittmoldter Wappen. Darunter steht „Gemeinde Wittmoldt – Der Bürgermeister“. Gerold Fahrenkrog hat dieses Amt seit April 1986 inne, also bald 37 Jahre. Er hat jetzt ein neues Schild bestellt. Das will er im Juni an seinen Nachfolger übergeben. Denn Fahrenkrog kandidiert zur Kommunalwahl im Mai nicht wieder.

„Es war eine schöne Zeit“, sagt der gerade 76 Jahre alt gewordene Bürgermeister. Aber alles habe seine Zeit. Er will sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen, freiwillig, ohne Wehmut. Will, dass jüngere Hände die Aufgabe übernehmen. Der Abgang ist geplant. Ein Abgang nicht nur als Bürgermeister, auch nach zehn Jahren als Amtsvorsteher des Amtes Großer Plöner See. Insgesamt kommt Fahrenkrog sogar auf 45 Jahre Kommunalpolitik.

In Wittmoldt wurde er geboren und wuchs dort auch auf

Das Wort „früher“ mag er nicht, es nervt ihn eher. „Ich kann doch nichts ändern“, sagt er. „Gestern ist für mich alt.“ Er blickt trotzdem zurück und erzählt. Erzählt davon, dass er sogar ein gebürtiger Wittmoldter ist. Hier wuchs er auch auf. 1962 fing er an, bei der Post zu arbeiten, heiratete 1969 seine Frau Sigrid. Da wohnten sie in Plön. 1973 bauten sie aber schon ihr Haus in Wittmoldt, zogen ein – und blieben hier. Beruflich wechselte er für die Post schließlich als Ausbilder und Lehrbeamter zur Berufsbildungsstelle nach Kiel.

Fahrenkrogs Onkel Karl-Heinz Keller war damals Bürgermeister in der Gemeinde. Der schnackte ihn in die Kommunalpolitik. Er trat in die SPD ein, wurde 1978 Gemeindevertreter. Als Finanzausschuss-Vorsitzender plante er den Bau des Dörps- und Sprüttenhuus, das im November 1983 in Betrieb genommen wurde. 1982 wurde er Vorsitzender des Jugend-, Sport- und Sozialausschusses und stellte eine Menge auf die Beine. Herbstwanderungen, Radtouren, Busfahrten, Weihnachtsfeiern für Senioren – Fahrenkrog mit seiner „Quetsche“, dem Akkordeon, mittenmang.

„Alte Dreckwiese“ 1982 zur Badestelle und Festwiese umgebaut

1982 war er es auch, der mit einem Freund die „alte Dreckwiese“, wie er sie selber nannte, zur Badestelle und Festwiese umbaute. „Wir haben planiert, die Tanzfläche eingerichtet, eine Grillstelle – bis 1995 fand dann dort jährlich das Schwentine-Fest statt“, erzählt er. In der Spitze kamen 400 bis 500 Leute zum Feiern, bekannte Bands machten Musik.

1986 wurde Fahrenkrog dann Bürgermeister. „Kommunalpolitik ist einfach mein Hobby, das macht mir Spaß, war immer mein Traum“, sagt er. In der Gemeindepolitik kann aber auch gestritten werden. 1991 trat er aus der SPD aus, im nächsten Jahr in die Wählergemeinschaft Wittmoldt (WGW) ein. Bei der Kommunalwahl 1994 übernahm dann die WGW das Ruder in Wittmoldt, wurde stärkste Fraktion.

Kleinste Gemeinde im Amt Großer Plöner See

Wittmoldt ist die kleinste Gemeinde im Amt Großer Plöner See, hat jetzt mal gerade knapp 170 Einwohner. „Viel konnte ich nicht verändern. Auf der einen Seite Wasser, auf der anderen Seite Feld und Wald“, sagt er. Für ihn trotzdem das Paradies. Und die Liste, was Wittmoldt alles in den Jahren schaffte, seit Fahrenkrog Bürgermeister ist, ist lang.

Bau der Ortsentwässerung, Erweiterung für das Dörps- und Sprüttenhuus, Umbau des Hauses, Dorferneuerung 2006 mit Neugestaltung der Badestelle plus Schutzhütte, neuer Bürgersteig, neue Straßenlaternen, Modernisierung des Wasserwerks, Aktualisierung der Ausrüstung der Feuerwehr, modernes Löschfahrzeug … Und gefeiert wurde auch. Es gab mexikanische und italienische Abende im Zelt am Dörpshuus, Klönabende mit Büfett und Tanz, Bingo-Abende und immer die Weihnachtsfeiern mit Senioren. „Da werde ich auch in Zukunft dran teilnehmen“, sagt er, denn die liegen ihm sehr am Herzen. Aber eben nicht mehr als Bürgermeister.

Wittmoldt trägt Fahrenkrogs Handschrift. Die wird so schnell nicht verblassen. Das i-Tüpfelchen in seiner kommunalpolitischen Karriere nennt er die Wahl zum Amtsvorsteher des Amtes Großer Plöner See 2013. Zehn Jahre war er vorher Stellvertreter gewesen. „Alles zusammen hat viel Zeit und Engagement in Anspruch genommen. Aber ich habe es immer gerne gemacht“, sagt Fahrenkrog. Unterstützung hatte er von seiner Frau.

Kommunalpolitik bedeutet auch zu diskutieren. Zum Beispiel über die Kanu-Fahrer, die die Schwentine entlang paddeln und Anlegestellen für Pausen wollten. Die Wogen haben sich längst geglättet, auch die vielen Besucher der Badestelle sind friedlich geworden, „es läuft alles in geordneten Bahnen“. Die Versuche, das Amt Großer Plöner See zu einer Verwaltungsgemeinschaft zu überreden, hat er abgewehrt. „Das wollten wir alle nicht.“

„Nun wird es Zeit, diesen tollen ehrenamtlichen Posten in jüngere Hände zu übergeben“, schließt Gerold Fahrenkrog. Es wird weitergehen. Es kommen andere Ideen. Er werde sich zurückhalten. Wenn ihn ein Nachfolger um Hilfe fragt, ist er natürlich da. Und er freut sich auf die Zukunft. Auf sein Grundstück („ich habe einen grünen Daumen“), auf Wandertouren mit seiner Frau an der Ostsee. Natürlich. Gestern ist für ihn dann alt.